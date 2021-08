Her er ukens viktigste kryptonyheter som du kanskje har gått glipp av

Coinbase kommer til å investere 10% av all fremtidig fortjeneste i digitale verdier

Den største amerikanske kryptobørsen, Coinbase, annonserte tidligere i dag at de kommer til å være det første børsnoterte selskapet som har investert i Ethereum, DeFi-tokens og Proof of Stake-verdier etter at børsens styre godkjente forslaget om å legge til kryptovaluta verdt $500 millioner til balanselikningen sin.

Administrerende direktør Brian Armstrong tok til Twitter for å annonsere at Coinbase kommer til å investere 10% av nettofortjenesten sin hvert kvartal i digitale verdier. Han la også til at han forventer at prosentandelen dedikert til kryptoinvesteringer kommer til å øke i løpet av de kommende årene.

I et blogginnlegg publisert i etterkant av kunngjøringen forklarte Coinbase avgjørelsen med at børsen ser for seg en fremtid hvor alle hverdagslige økonomiske transaksjoner kommer til å være basert på kryptovaluta og digitale verdier. Som et steg i riktig retning mot en slik adopsjon håper Coinbase at de kan gå foran med et godt eksempel, og de begynner med å etablere et buyback-program basert på kryptovaluta.

Finansdirektør Alesia Haas fortalte at hun har troen på at stadig flere selskaper kommer til å ønske kryptobaserte verdier på balanseligningen sin i fremtiden.

«Vi håper at ved å inkorporere mer kryptovaluta i vårt eget selskap kan vi bidra til å skape en mer åpen kryptoøkonomi», avsluttet hun.

Økt bevissthet og større adopsjon av kryptovaluta i minoritetsgrupper: Undersøkelse

En undersøkelse gjennomført av Harris Poll på vegne av USA Today viser at minoritetsgrupper i USA, blant annet afroamerikanere, latinamerikanere og personer i LHBTQ+-miljøet er både mer bevisste når det kommer til kryptovaluta, og har større sannsynlighet for å eie kryptovaluta selv.

Resultatene ble hentet fra undersøkelser hvor 2010 og 2003 amerikanske voksne ble intervjuet i juni og juli. 13% av alle respondentene totalt, og 11% av hvite amerikanere oppga at de eier kryptovaluta, mens 23% av afroamerikanere, 17% latinamerikanere og 25% amerikanere fra LHBTQ+-miljøet oppga at de har investert i kryptovaluta.

Videre oppga mer enn 50% av respondentene fra minoritetsgrupper at de er kjent med kryptovaluta, for hvite amerikanere var denne andelen kun 37%. 28% av alle som svarte oppga at de har blitt urettferdig behandlet av bankindustrien, for kun afroamerikanere var andelen så høy som 43%, og for personer i LHBTQ+-miljøet var den på 39%.

Administrerende direktør hos Harris Poll, John Gerzema, påpekte at resultatene må forstås i lys av den lange historikken med økonomisk diskriminering av minoritetsgrupper. Han la til at kryptovaluta tilbyr et alternativ med «tilsynelatende få barrierer», noe som gjør det populært blant minoritetsgrupper.

Bloomberg lanserer DeFi-indeks basert på 9 ulike prosjekter

Bloomberg inngår samarbeid med Galaxy Digital for å øke sin rekkevidde innen desentralisert finans (DeFi), og lanserer sin Bloomberg Galaxy DeFi-indeks. Finansnyhetsplattformen jobber også med Galaxy Digital Management for å tilby et passivt forvaltet DeFi-fond kalt Galaxy DeFi Fund.

DeFi-indeksen måler resultatene i DeFi-industrien ved å måle de største DeFi-protokollene på markedet. For øyeblikket inkluderer disse protokollene Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Maker (MKR), Compound (COMP), Yearn.Finance (YFI), Synthetic (SNX), SushiSwap (SUSHI), 0x (ZXR) og Uma (UMA).

Bloomberg oppga at prosjektene har blitt vurdert og valgt basert på faktorer som priskvalitet, institusjonelt tradingvolum og at de er klare for å trades. Indeksen er designet på en måte som gjør at enkeltprosjekter aldri vil være verdt mindre enn 1% av indeksens totale verdi. På samme måte vil heller ikke ett enkelt prosjekt være verdt mer enn 40% av indeksens verdi alene. Flere DeFi-protokoller kan legges til eller fjernes på månedlig basis, ifølge kunngjøringen.

Annonseringen av Bloombergs DeFi-indeks kommer bare noen måneder etter at Bitwise lanserte sitt DeFi Crypto indeksfond.

Nederlands sentralbank med advarsel til Binance

Den nederlandske sentralbanken, De Nederlandsche Bank (DNB) utstedte i går et varsel hvor de oppga at verdens største kryptobørs Binance opererer i landet uten at de følger landets lovverk.

Advarselen oppgir at Binance ikke har klart å bevise at de etterlever Nederlands reguleringer for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Binances drift som tilbyder av wallets, og som en børs som fasiliterer transaksjoner mellom digitale valutaer og fiat-valutaer er begge ulovlige i landet, ifølge sentralbanken.

«Dette kan øke risikoen for at kunder blir involvert i hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet», sto det i advarselen.

Nederland er blant de siste landene i rekken som har utstedt en advarsel til Binance, andre land som har gjort det samme er Malaysia, Japan, Storbritannia, Caymanøyene, Hong Kong, Thailand, Tyskland og Litauen.

Administrerende direktør hos Binance, Changpeng Zhao, svarer ved å fortelle at Binance er i ferd med å gjennomgå en endring fra å være en teknologisk innovatør til å bli et selskap som tilbyr økonomiske tjenester. Han understreker at regulatorisk etterlevelse er Binances høyeste prioritet, og la til at børsen har drastisk utvidet sin juridiske avdeling for å klare å etterleve de ulike regulatoriske kravene hos de ulike landene.

Crypto.com kunngjør samarbeid med Italias Serie A fotballiga

Etter å ha signert høyprofilerte samarbeid med UFC og Formula 1 har Crypto.com nå kunngjort et innovasjons- og teknologisamarbeid med den italienske Serie A-liga denne uken.

I en uttalelse forklarte Lega Serie A at Crypto.com kommer til å bruke teknologi for å skape en bedre seeropplevelse ved å blant annet presentere viktige øyeblikk fra ligaen. Det flerårige partnerskapet kommer også til å fokusere på å presentere den prestisjefylte «månedens scoring», sammen med bruken av videodømming for å avgjøre ting som hvorvidt en scoring er gyldig, eller for å dele ut gule og røde kort.

Crypto.com har tidligere lansert en NFT i forbindelse med fotballcupen Coppa Italia som ble holdt tidligere i år. Det forventes derfor at det nye samarbeidet kommer til å føre til at det lanseres flere NFT-samlinger fremover.

Administrerende direktør for Lega Serie A, Luigi De Siervo, uttalte at samarbeidet var et av mange markedsføringsinitiativ som har blitt utformet for å øke engasjementet hos tilhengerne, og for å bringe de nærmere spillet ved hjelp av innovasjon og teknologi.