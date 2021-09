Aktører i bank- og tradingindustriene lanserer stadig flere kryptotjenester for sine kunder. Her er noen av ukas viktigste saker.

MoneyLion-kunder vil få tilgang til kryptotjenester

Det amerikanske bank- og investeringsselskapet MoneyLion annonserte mandag at de har lagt til kryptotjenester i sin finansapp. Selskapet bekreftet også at de er i rute for å børsnoteres senere denne måneden. Brukere vil kun få mulighet til å handle med Bitcoin og Ethereum i første omgang, men selskapet har planer om å også åpne for andre kryptovalutaer på sikt.

I henhold til en pressemelding oppgir Dee Choubey fra MoneyLion at de nye tjenestene vil hjelpe kundene med å håndtere økonomien sin på en bedre måte. Choubey mener at disse tjenestene samsvarer med selskapets mål om å tilby gode læringsressurser og verktøy for å veilede kundene i deres avgjørelser. Han sier også at denne lanseringen er et steg i riktig retning for å oppnå målene om å bli mer involvert i DeFi-markedet, og Choubey la til at selskapet vil starte med å skape mer bevissthet blant kundene.

Han påpekte også at selskapet kan komme til å utforske flere kryptobaserte produkter, inkludert NFT-er og yield-produkter. FinTech-selskapet avslørte videre at de kommer til å sponse en kryptopremiepott verdt $1 million som vil komme MoneyLion Crypto sine første kunder tilgode.

MicroStrategy eier nå mer enn 114 000 Bitcoin

I en tweet publisert på mandag annonserte Michael Saylor, en av Bitcoins største tilhengere, at hans selskap MicroStrategy har kjøpt ytterligere 5050 bitcoins for $242,9 millioner. Denne nyanskaffelsen betyr at selskapet nå eier totalt 114 042 Bitcoin, med en gjennomsnittlig kjøpspris på $27 713 per Bitcoin.

I tillegg oppgir selskapets søknad til SEC at de i Q3 2021 kjøpte 8957 Bitcoins til en estimert verdi på $419,9 millioner. Saylor, selskapets administrerende direktør, prioriterte å få MictroStrategy inn på Bitcoin-markedet i 2020 som en sikkerhetsstrategi. Jack Dorseys Square, og Elon Musks Tesla var blant de andre, store selskapene som fulgte etter og investerte deler av sine midler i Bitcoin.

Ikke alle virket imponert etter selskapets oppkjøp av enda mer krypto. Noen aksjonærer solgte visstnok sine MicroStrategy-aksjer like etter, noe som ikke akkurat vekker tillit til Bitcoin-avgjørelsen. I forrige uke kom Saylor med flere kommentarer om at avgjørelsen om å investere i krypto i stedet for gull sparte selskapet fra å gjøre en «feil som kunne ha kostet milliarder av dollar».

AMC Theatres åpner for kryptobetalinger

Kryptovalutaer blir stadig mer akseptert. AMCs administrerende direktør Adam Aron avslørte onsdag at underholdningsselskapet innen slutten av året kommer til å åpne for at kunder kan kjøpe billetter med Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash.

Denne kunngjøringen kom i kjølvannet av en lignende kunngjøring fra august, men den første nevnte bare Bitcoin som den eneste kryptovalutaen som ville aksepteres. I tillegg inneholdt den første kunngjøringen også informasjon om at AMC også ville tilrettelegge for betalinger via Apple Pay og Google Pay. Det er verdt å merke seg at begge disse tjenestene nylig har inngått samarbeid med den børsnoterte børsen Coinbase, i forbindelse med tjenester for betalingskort.

Ikke alle var fornøyde med kunngjøringen, og særlig DOGE-miljøet lurte på hvorfor deres coin ikke var inkludert i utvalget av de aksepterte kryptovalutaene. De hevdet at Dogecoin er svært utbredt — kanskje i større grad enn flere av de kryptovalutaene som vil bli akseptert. Dette kan også stemme, da kryptovalutaen har blitt et stadig mer populært betalingsmiddel. Mark Cuban oppga nylig at 95% av alt merch solgt for hans lag, Dallas Mavericks, ble betalt for med DOGE.

Interactive Brokers lanserer kryptotjenester i USA

Finansselskapet Interactive Brokers annonserte i begynnelsen av uken at de har inngått et samarbeid med Paxos for å åpne for kryptotrading for sine klienter. Selskapet avslørte at deres brukere ville få mulighet til å kjøpe, selge og oppbevare Bitcoin, Litecoin, Ethereum og Bitcoin Cash ved hjelp av Paxos Trust Company.

Kunngjøringen avslørte videre at tjenesten i første omgang vil være begrenset til kunder i USA, men at de har planer om å åpne tjenesten også for internasjonale markeder i fremtiden. Interactive Brokers ble nylig den nest største meglertjenesten etter Robinhood som investerer direkte i krypto.

For å gjøre selskapets inntreden i markedet enda mer tiltalende fortalte meglerselskapet at de kom til å ta svært lave gebyrer for tjenestene. Helt konkret kommer gebyrene til å ligge mellom 0,12% og 0,18% avhengig av månedlig volum, med et minimumsgebyr på $1,75 per handel.

Coinbase med gjeldsbud verdt $2 milliarder

Den økende markedsinteressen har ført til at Coinbase, en av verdens største kryptobørser, har økt gjeldsbudet sitt fra opprinnelig $1,5 milliarder til $2 milliarder. Salget ble fasilitert av investeringsselskapet Goldman Sachs.

Bloomberg rapporterte tirsdag at investorer tilbød renter som var lavere enn det Coinbase i utgangspunktet ba om. Dette viser at investorene har en mye sterkere tro på Coinbase sin kredittverdighet enn selskapet først antok. Det ble også oppgitt at det ble gitt bud helt opp til $7 milliarder.

Salget ble først delt inn i like andeler med syv- og tiårige obligasjoner med renter på henholdsvis 3,375% og 3,265%. På tross av at de var senket er de fortsatt høyere enn den gjennomsnittlige renten på 2,86% for lignende gjeldsordninger. Coinbase planlegger å bruke de nyinnsamlede midlene for å fremme produktutvikling og legge til rette for mulige oppkjøp av andre teknologier, selskaper og produkter i fremtiden.