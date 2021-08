Her er ukens viktigste kryptonyheter du kanskje har gått glipp av

XRP når $1 etter at GME Remittance inngikk samarbeid med RippleNet

En av Sør-Koreas største banker for internasjonale pengeoverføringer, Global Money Express (GME) inngikk et samarbeid med Ripple tidligere denne uken, noe som forventes å hjelpe Ripple med å forbedre mulighetene for pengeoverføringer mellom Sør-Korea og Thailand. GME har uttalt at samarbeidet vil hjelpe institusjonen med å skape et sterkere forhold med eksisterende kunder, samtidig som at mulighetene for pengeoverføringer på tvers av regionen forbedres.

Samarbeidet, som fasiliteres av SBI Ripple Asia, er det siste i rekken av koreanske finansielle institusjoner som har gjennomført integrasjoner med RippleNet. Ripples økende interesse i denne sektoren kan skyldes at antallet transaksjoner mellom Sør-Korea og Thailand har mer enn doblet seg i løpet av det siste året.

Kunngjøringen førte til at Ripples tilhørende kryptovaluta XRP steg i verdi. Den sjette største kryptovalutaen på markedet kom seg opp til $0,90 den 11. august, og var såvidt oppe i $1 i går. I skrivende stund ligger XRP på $0,99. Prisøkningen har også ført til at XRP har kommet seg forbi milepælen på $40 millioner i markedsverdi.

På tross av Ripples juridiske problemer med United States Securities and Exchange Commission (SEC) har selskapet fortsatt sin ekspansjon og vekst, spesielt i den asiatiske stillehavsregionen. Den sterke kundeveksten i regionen har ført til at antall transaksjoner har økt med 130% det siste året, noe Ripples nyinngåtte samarbeid kan ha bidratt til.

Det amerikanske senatet godkjenner infrastrukturloven uten å stemme på de kryptovennlige endringsforslagene

Behandlingen av den nye loven tok en skuffende vending for kryptoindustrien, og det amerikanske senatet vedtok infrastrukturloven med en stemmefordeling på 69-30 denne uken. Loven skal bidra til å samle inn $28 millioner i løpet av de neste ti årene ved å øke skatterapporteringsplikten for kryptomeglere. Loven, om den blir innført slik den er i dag, forventes å få alvorlige konsekvenser for kryptominere, validatorer og utviklere av krypto-wallets.

Kryptoindustrien har strittet imot den nye infrastrukturloven, og hevder at definisjonen av meglere i lovforslaget er for bred. På tross av omfattende lobbyvirksomhet har senatet nektet å stemme på det tverrpolitiske endringsforslaget som ble presentert for å begrense hvem som blir kategorisert som en kryptomegler i lovteksten.

Kryptoforkjempere fortsetter å påpeke at loven kommer til å hemme amerikansk innovasjon og føre til at kryptorelaterte bedrifter vil måtte migrere til utlandet dersom den ikke endres, fordi rapporteringskravene er urimelige.

Likevel er det fortsatt håp for kryptoindustrien, da representantenes hus har det siste ordet i hvordan lovteksten kommer til å bli. Flere medlemmer har allerede uttrykt misnøye med den nåværende lovteksten.

Kryptomarkedet har igjen nådd en markedsverdi på $2 billioner etter 3 måneder

Den totale markedsverdien for all kryptovaluta i omløp nådde $2 billioner denne uken, etter at Bitcoins pris steg til $45 000. Markedsverdi er en av nøkkelindikatorene for hvor godt det går for kryptoindustrien, og det at markedsverdien igjen har kommet seg over milepælen på $2 billioner etter tre måneder et et solid tegn på at den synkende trenden fra de siste månedene har snudd.

Den siste uken har kryptomarkedet hatt en vekst på 25%, og markedsverdien har økt med $400 milliarder. Prisen på verdens største kryptovaluta ligger nå på $46 272, en massiv oppgang fra forrige ukes verdi på $40 946, noe som gir et sterkt, bullish momentum i markedet.

Bitcoins prisøkning har også påvirket resten av markedet, og man kan se indikasjoner på at det er en altcoin-sesong i vente. 14 av de 100 største kryptovalutaene, inkludert IoTeX (IOTX), WINk (WIN) Dent (DENT), Internet Computer (ICP) og Ravencoin (RVN) utkonkurrerte Bitcoin med mer enn 3%.

Det er fortsatt god stemning i markedet, på tross av bekymringene i forbindelse med det amerikanske senatets nye infrastrukturlov. Oppgangen i markedet kan være påvirket av blant annet økt interesse fra institusjonelle investorer, økt finansiering for krypto-startups, samt at private investorer utvider sin kryptoportefølje.

India vil presentere CBDC-modell innen utgangen av 2021

Reserve Bank of Indias visedirektør T. Rabi Sankar fortalte at sentralbanken kanskje kommer til å presentere en modell for sin digitale valuta (CBDC), Digital Rupee, innen slutten av året. Det har vært snakk om at kryptovaluta kan bli forbudt i India, derfor kan en interesse for CBDC-er bli et viktig hjelpemiddel for adopsjon av blokkjedeteknologi og kryptovaluta i verdens nest mest befolkede land.

Under pressekonferansen forklarte Sankar at RBI jobber med å evaluere «omfanget, teknologien, distribusjonen og valideringsmekanismene» som kreves. Videre la han til at sentralbanken jobber med en fasebasert strategi for innføringen av Digital Rupee for å sørge for at den ikke skaper problemer for Indias banksystem.

India er det siste landet blant en rekke myndigheter som har begynt å jobbe aktivt med utviklingen av sine egne, digitale valutaer. EU har nylig lansert en rapport for en digital euro hvor de gjennomgår ulike designalternativer som kan sørge for interoperabilitet mellom CBDC og eksisterende fiat-systemer, mens USA også har begynt prosessen med å pilotteste en digital dollar.

Poly Network-hackeren returnerer stjålne midler etter å ha gjennomført det største, kjente angrepet innen DeFi

Ukjente hackere gjennomførte et alvorlig angrep på DeFi-verdenen da de utnyttet cross chain-protokollen Poly Network og stjal midler verdt mer enn $600 millioner fra Binance Chain, Ethereum, og Polygon-nettverket. Angrepet er et av de største DeFi-angrepene til nå.

I en overraskende vending har hackerne kommunisert med Poly Network-teamet via Ethereums transaksjonslogger, og uttrykt et ønske om å returnere det meste av de stjålne midlene. Prosjektet annonserte at disse handlingene konstituerer såkalt «white hat behavior». Nesten $258 millioner av de stjålne kryptomidlene har blitt returnert av hackerne til nå, og det ventes forhandlinger med Poly-teamet angående resten av midlene.

DeFi-industrien har hatt en stor vekst, dermed vil også angrep på DeFi-protokoller gi en større potensiell avkastning for hackerne.