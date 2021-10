Her er en oppsummering av de viktigste kryptonyhetene fra den første uken i oktober

Grayscale mener Cardano er undervurdert

I en rapport fra Grayscale, 'An Introduction to Cardano’, oppgis det at Cardano kan være undervurdert basert på nettverkets fundamentale grunnlag. Rapporten verdivurderer Cardano til $30 000, og mener også at Ethereums faktiske verdi kan ligge nærmere $55 000.

Rapporten som ble publisert søndag bemerket også at Cardano sakte men sikkert er i ferd med å bli et hjem for mange ulike DeFi-prosjekter etter at de nylig lanserte sin smartkontrakt-funksjon, mangelen på dette har tidligere holdt de tilbake. Rapporten oppgir også at Cardanos ønske om å gjøre alt rett fra første stund har forhindret økosystemet fra å vokse så raskt som det kunne. Blokkjeden, som har blitt beskrevet som en ‘Ethereum-killer’, har hatt on-chain transaksjoner verdt over $1,6 billion det siste året, et volum som er 40% mindre enn ETH og 50% mindre enn BTCs årlige volum.

Ellers denne uken har Grayscale inkludert både Solana og Uniswap i sitt Digital Large Cap Fund for første gang, dermed følger de i Cardanos fotspor, som ble en del av Grayscale-fondet i juli. For Solana reflekterer denne oppnåelsen den massive veksten kryptovalutaen har hatt den siste tiden.

Citadel Securities avventer kryptoinvestering inntil det er bedre regulatorisk klarhet

Grunnlegger av Citadel Securities, Ken Griffin, har sagt at hedgefondet unngår kryptovalutaer på grunn av mangelen på regulatorisk klarhet. Reuters rapporterte på mandag at selskapets administrerende direktør var i mot det å begi seg ut i kryptomarkedet slik som andre, konkurrerende selskaper har gjort, og mener at kryptovalutaer kommer til å bli mer konkurransedyktig straks de mange uklarhetene i forbindelse med regulering av markedet har forsvunnet.

Griffin argumenterte med at markedets konkurransedyktighet kan øke når regulering gjør markedet smalere ved å luke ut mange av aktørene som er involvert i krypto i dag «bare for å tjene raske penger». Videre la han til at han definitivt ønsker at selskapet involveres i kryptovaluta for å møte forventningene til fondets meglerpartnere. Direktøren holdt likevel fast ved det at han var imot krypotvaluta per nå, og at mange kaster bort verdifull tid ved å investere i krypto, tid han mener de kunne ha brukt på mer fornuftig vis.

I tillegg til å være mot krypto er milliardæren også pro-dollar, og mener digitale verdier, særlig Bitcoin, vil kunne skade fiatvalutaen. Selv om Citadel Securities har sine tvil er det mange andre finansielle organisasjoner, inkluderte hedgefond og banker, som har begitt seg ut i kryptoindustrien.

SEC kommer ikke til å forby digitale verdier, sier SEC-leder

SEC-direktør Gary Gensler fortalte på tirsdag at kommisjonen ikke har noen planer om å forby kryptovaluta i USA, slik som kinesiske myndigheter har gjort nylig. I et innlegg han holdt for en senatskomité spesifiserte Gensler at kommisjonen ikke har myndighet til å innføre et slikt forbud, og om det skulle være aktuelt ville det være opp til kongressen.

Videre forklarte han at han er positiv til teknologi, og mener at den involverte teknologien (blokkjedeteknologi) har, og vil fortsette å ha mange bruksområder, men de vil bare kunne vare dersom de er regulerte. Han forklarte at myndighetenes rolle vil være å sørge for at investorer og forbrukere er godt beskyttet, i tillegg til at det må implementeres regulasjoner for å bekjempe hvitvasking, samt relevant skattelovgivning.

SEC-lederen ble også konfrontert av kongressmedlem Patrick McHenry med at hans tidligere kommentarer om kryptovaluta har hatt stor nok påvirkning til å kunne forårsake endringer i markedet, i stedet for å følge «den tradisjonelle praksisen rundt lovgivning og prosedyrer». McHenry mente at slike spontane kommentarer har påvirket investorer, til dette svarte Gensler at han har fulgt gjeldende lovgivning.

U.S. Bank tilbyr custodytjenester for kryptovaluta

På tirsdag lanserte U.S. Bank sine custodytjenester for institusjonelle klienter i USA og på Caymanøyene. Lanseringen av tjenesten skjer i samarbeid med NYDIG, og innebærer oppbevaring av klientenes private kryptonøkler for Bitcoin, Litecoin og Bitcoin Cash. Kunngjøringen avslørte også at selskapet har planer om å lansere støtte for Ethereum og utvide nettverket.

Basert på kommentarene fra Gunja Kedia, visedirektør av U.S. Banks avdeling for kapitalforvaltning og investeringstjenester, så var valget av NYDIG som første sub-custodial begrunnet i det at de kan tilby en god balanse mellom kvalitet og risikohåndtering. Samarbeidet vil bidra til å kunne imøtekomme noe av den økende interessen for custodytjenester fra bankens kunder.

U.S. Bank er en av de største bankene i USA. NYDIG, på sin side, er en vellykket kapitalforvalter som for øyeblikket forvalter eiendeler verdt mer enn $8,6 billioner. Lanseringen av custodytjenestene betyr at U.S. Bank nå slitter seg til Bank of New York Mellon og State Street, som også tilbyr custodytjenester.

MoneyGram vil bruke Stellars blokkjede for kryptotjenester

På onsdag kunngjorde MoneyGram at de har planer om å bruke Stellars blokkjede for å la kunder enkelt kunne konvertere USDC til fiat eller fiat til USDC. Dette nye programmet forventes å lanseres mot slutten av 2021, men det er ikke første gang MoneyGram har involvert seg i blokkjedeindustrien, tidligere har de også samarbeidet med Ripple for å skaffe en investering på $50 millioner.

MoneyGram tok i bruk Ripples forex On-Demand Liquidity-løsning som baserer seg på bruken av XRP. Etter en gjensidig avgjørelse ble likevel samarbeidet avsluttet, etter at SEC gikk etter Ripple for å ha tilbudt XRP som en security.

I kunngjøringen ble det også fortalt at gjennomføring av betalinger til eller fra kunder kommer til å skje nærmest umiddelbart, og for å etterleve de regulatoriske kravene er det United Texas Bank som kommer til å bidra til gjennomføringen av transaksjonene. Denelle Dixon, administrerende direktør hos Stellar Development Foundation, oppga at lanseringen kommer til å skje gradvis, først på utvalgte lokasjoner senere i år før det lanseres globalt utover i 2022. MoneyGram lanserte tidligere i mai en point-of-sale-tjeneste i samarbeid med kryptobørsen Bitcoin ATM og børsoperatøren Coinme.