Bitcoin og Ethereum ser begge ut til å være på vei opp mot nye rekorder etter nylig prisoppgang. Ellers har det skjedd mye i både krypto- og NFT-sektorene denne uken.

USA tar over Kinas posisjon som hovedstaden for Bitcoin-mining

Forskere ved Cambridge University publiserte på onsdag informasjon som bekreftet at USA nå står for mest datakraft for Bitcoin-mining — en tredjedel av den totale hashraten. Rapporten fra Cambridge Centre for Alternative Finance indikerte at Bitcoins hashrate i USA har økt med 428% siden september i fjor.

Tallene viser også at USA nå står for 35,4% av den totale hashraten for Bitcoin-nettverket ved utgangen av august i år. Kina har vært sin egen fiende når det kommer til reduksjonen i landets hashrate med tanke på hvor fiendtlig innstilt myndighetene har vært til kryptovaluta generelt. Landets myndigheter har via Peoples Bank of China gjort store endringer i kryptoindustrien i landet etter at de innførte omfattende forbud mot både mining og trading av krypto.

Fra en estimert andel på 75% av Bitcoins hashrate i 2019 og 44% i mai i år har den Kinas andel nå falt til null i juni. Minere har forlatt den kinesiske regionen til fordel for mindre fiendtlig innstilte regioner, blant annet har den amerikanske delstaten Texas blitt en av de mest populære destinasjonene.

ARK Invest undersøker mulighetene for et Bitcoin futures ETF

Cathie Woods sitt selskap ARK Invest er blant de mange selskapene som har søkt SEC om godkjenning til å tilby et ETF. Investeringsselskapet skal visstnok ha inngått et samarbeid med Alpha Architect, som skal være utsteder, og 21Shares som skal være med-rådgivere. Søknaden som ble sendt inn på onsdag indikerer at det foreslåtte produktet kun vil innebære futures-kontrakter, og ikke noen direkte investeringer i kryptovaluta.

Den nye dragningen mot kryptobaserte futures gir mening med tanke på at SEC-leder Gary Gensler tidligere har nevnt at ETF-er basert på futures vil bli prioritert høyere når det gjelder godkjenning. Eksperter har forutsett at det kommer til å godkjennes Bitcoin-baserte ETF-er før utgangen av året.

Ryktene om mulige godkjenninger i nær fremtid har spilt en viktig rolle i Bitcoins nylige prisoppgang, hvor den nå ligger rundt $59 000. Likevel er det ikke alle som er optimistiske når det kommer til de potensielle godkjenningene, og Todd Rosenbluth fra CFRA fortalte CNBC at en godkjenning godt kan bli utsatt helt til første kvartal av 2022.

Vladimir Putin anerkjenner at krypto har verdi

Den russiske presidenten Vladimir Putin har fortalt at han ser at kryptovaluta kan ha en viktig rolle i fremtiden, men påpeker at digitale verdier fortsatt er for umodne til å kunne brukes, på grunn av den høye volatiliteten. I et intervju fra onsdag med CNBCs Hadley Gamble la han til at han ser bruksområdene krypto har når det kommer til internasjonale pengeoverføringer.

Selv om han sa seg enig i at kryptovaluta har verdi, så var president Putin også kynisk når det kommer til bruken av kryptovaluta som betaling for energi, da de er usikrede verdier. Putin mente også at som et svar på amerikanske sanksjoner, så kan Russland gå over til handler som ikke er knyttet til den amerikanske dollaren. Da han ble spurt om krypto kan være et alternativ til dollaren for Russland sa presidenten at det er for tidlig å diskutere bruken av kryptovaluta i slike tilfeller.

Likevel anerkjente han at krypto med tiden kan ha potensiale til å modnes nok til å kunne brukes ved handler. Russland har tidligere innført juridiske retningslinjer som forbyr bruken av kryptovaluta som betalingsmiddel, dette for å opprettholde suvereniteten til landets offisielle valuta. Visefinansminister Alexei Moiseev bekreftet også denne uken at landet ikke kommer til å forby kjøp og trading med krypto, slik som Kina nylig har gjort.

TradingView avslutter fersk finansieringsrunde på $298 millioner

Plattformen TradingView har samlet inn $298 millioner i sin nyeste finansieringsrunde ledet av Tiger Global Management, dette rapporterte Bloomberg på torsdag. Finansieringsrunden, som førte til at det London-baserte selskapet nå er verdivurdert til $3 milliarder, ble støttet av økende interesse fra retail-investorer som ønsker å involvere seg i de offentlige markedene. Denne runden var selskapets største finansieringsrunde hittil, i deres tidligere finansieringsrunder har de kun klart å samle inn totalt rundt $40 millioner.

Plattformen, som gir informasjon om finansmarkedene, har eksistert i rundt 10 år og har en brukerbase på omtrent 30 millioner månedlige brukere fordelt på mer enn 180 land. En betydelig andel av veksten TradingView har sett den siste tiden stammer fra en økning i antall besøkende på 237%, og en 400% økning i nye brukerkontoer i løpet av de siste 18 månedene.

TradingView sporer utviklingen til flere ulike typer aktiva, og fungerer samtidig som et sosialt forum for brukerdiskusjoner. De nyinnsamlede midlene vil hjelpe selskapet med å nå sine mål om global ekspansjon, ifølge medgrunnlegger og administrerende direktør Denis Globa.

Ventelisten for ‘Coinbase NFT’ når 1,5 millioner brukere

Coinbase sin peer-to-peer markedsplass for non-fungible tokens (NFT-er) har nå mer enn 1,5 millioner brukere på venteliste, selv om det kun er dager siden de annonserte plattformen på tirsdag. Samme dag nådde de en million brukere på venteliste. Kryptobørsen fortalte at brukere vil få mulighet til å lage og trade sine egne NFT-er på plattformen, som vil hete ‘Coinbase NFT’.

Det store antallet interesserte brukere viser den stadig økende populariteten av NFT-sektoren, som i tredje kvartal oppnådde et salgsvolum på $10 milliarder sammenlignet med $1,3 milliarder i årets andre kvartal. NFT-sektoren har opplevd en enorm vekst på bare noen få måneder, og Coinbase gjør seg klare for å tjene svært gode penger på nettopp dette. De mange børsene som nå begir seg ut i NFT-industrien forventes også å skape en økning i antall investorer som begynner å investere i NFT-er.

De 1,5 millioner brukerne på Coinbases venteliste er enorm sammenlignet med de 261 000 brukerne på markedsplassen OpenSea. Coinbase sin kunngjøring kom like etter FTX sin avsløring på mandag, hvor de fortalte at de kommer til å lansere en Solana-basert NFT-markedsplass. Børsen forklarte også at de har planer om å lansere støtte for Ethereum-tokens i løpet av kort tid.