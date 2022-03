Ukraina kansellerer airdrop under forsøk på phishing

Den ukrainske regjeringen har kansellert en planlagt krypto-airdrop mens den russiske invasjonen fortsetter. Med utspekulerte hackere har slått til igjen.

Twitter-brukere identifiserte det nylig pregede tokenet Peaceful World (WORD) tokendistribusjonen fra Ukrainas Ethereum-lommebok som en potensiell phishing-svindel.

Hackere prøver å forfalske WORD

Ukrainas Ethereum-lommebok så ut til å distribuere et nylig preget token, men det har dukket opp mistanker om at hackere prøvde å forfalske tokenet i en svindel.

Mykhailo Fedorov, landets visestatsminister og minister for digital transformasjon, kom med kunngjøringen på Twitter via sin verifiserte konto i dag. Han tvitret:

Etter nøye vurdering bestemte vi oss for å kansellere airdrop. Hver dag er det flere og flere som er villige til å hjelpe Ukraina med å bekjempe aggresjonen.

Et land som støtter sine væpnede styrker via NFT-er

Fedorov sa at Ukraina vil kunngjøre ikke-fungible tokens (NFT) for å støtte sine væpnede styrker, men påpekte at landet ikke har noen planer om å utstede slike.

Landet kunngjorde offisielt airdrop på onsdag, hvoretter myndighetspersoner ikke ga ut ytterligere informasjon og ikke ga noen kunngjøringer angående arrangementet, som var planlagt til torsdag.

Målet med drop var å belønne givere

Gårsdagens kunngjøring indikerte at formålet med initiativet var å belønne kryptogivere. Etter inngripen fra ondsinnede tredjeparter falt den etterlengtede hendelsen gjennom.

Kryptodonasjoner til Ukraina utgjør totalt 30 millioner dollar

Ukraina har samlet inn rundt 30 millioner dollar siden de begynte å akseptere kryptodonasjoner for omtrent en uke siden, viser Fedorovs siste oppdatering på Telegram.

De har samlet inn penger via Bitcoin, Ethereum, Polkadot og andre altcoins som Dai, Candle, Dogs of Elon og mer. Det samles også inn midler i stablecoins som Tether og USDC.

Etherscan-data viser at den ukrainske Ethereum-lommeboken offisielt har mottatt kryptoaktiva verdt over 15,9 millioner dollar, med Ethereum (ETH) som kun står for rundt 8,1 millioner dollar. Resten er i form av de ovennevnte stablecoins og altcoins.

Ukraina var i forkant av kryptoadopsjon

Før invasjonen var Ukraina en pioner innen krypto. Det ble også det første landet i verden som offisielt ba om donasjoner i krypto. Hryvniaen har krasjet og invasjonen har også påvirket elektroniske betalinger negativt.