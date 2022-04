Konflikten mellom Ukraina og Russland er fortsatt i full gang etter mer enn en måned. Fra starten av kampen har kryptovaluta vist seg som et middel til å støtte folket og militæret. Vitalik Buterin, skaperen av Ethereum, har bestemt seg for å slutte å sitte på sidelinjen og donere 5 millioner dollar (3,8 millioner pund) til Ukraina.

Mer presist har Buterin donert 750 Ethereum (ETH) til Unchain Fund, en veldedighet satt opp av blokkjedeaktivister. Unchain Fund ble opprettet for å hjelpe Ukraina på en humanitær front. I tillegg til 750 ETH for Unchain Fund, overførte Buterin også 750 ETH til Aid For Ukraine. Dette fondet ble opprettet av det ukrainske departementet for digital transformasjon. Aid For Ukraine har annonsert via Twitter at de er veldig fornøyde med donasjonen på 2,5 millioner dollar (1,89 millioner pund) fra den generøse Buterin.

Buterin forblir ydmyk

Det er Vitalik Buterins ære at han selv ikke har opplyst noe om donasjonene. Den eneste grunnen til at vi vet om donasjonene er på grunn av fondenes anerkjennelser og dets Ethereum Name Service (ENS) domene «vitalik.eth» som inneholder donasjonene.

Takket være gaven fra grunnleggeren av Ethereum, overstiger kryptodonasjoner nå 100 millioner dollar (75 millioner pund). Spesielt den ukrainske regjeringen, NGO-fondet Come Back Alive, UkraineDAO, Unchain Fund, Aid for Ukraine og Cyberpolice Ukraine har mottatt mye midler fra kryptomiljøet.

Hva brukes donasjonene til?

Pengene brukes til ulike formål av den ukrainske regjeringen og veldedige organisasjoner. De militære og humanitære initiativene, blant andre, drar nytte av generøsiteten til kryptosamfunnet. Kryptovaluta-donasjoner viser seg å være en enkel og rask måte å komme til unnsetning i en nødssituasjon.

Internasjonale betalinger via kryptovaluta krever ikke intervensjon fra finansinstitusjoner og kommer direkte til destinasjonen. Men pengene må da konverteres til fiat-penger for å kjøpe ting for dem. Tross alt er vi ennå ikke på det punktet hvor du kan betale med bitcoin og ether overalt.

Interessant nok begynte de første bitcoin-donasjonene å komme inn 8. februar. På den tiden var trusselen fra Russland allerede økende og ukrainske frivillige og hackerorganisasjoner bestemte seg for å sende litt støtte til Ukraina.

Bitcoinprisen opp 35 % i måneden etter invasjonen

I måneden etter at den russiske hæren invaderte Ukraina, har bitcoin-prisen steget med 35 prosent. Det viser at bitcoin nå er i stand til å forsvare seg godt i tider med stor geopolitisk uro og urovekkende makroøkonomiske forhold.

Når det er sagt, opplever bitcoin-prisen for tiden noen nedetider. Etter en oppgang til USD 48.000 (£36.400), er vi nå tilbake under $45.000 (£34.000). Selv om det er noen spennende ting planlagt for Bitcoin 2022 som potensielt kan øke prisen. Spesielt lover dagens presentasjon av Samson Mow klokken 16:45 å bli en eksplosjon, ifølge foredragsholderen.