President Volodymyr Zelensky var bare uenig i deler av loven, som gjennomgikk sin andre høring i slutten av forrige måned

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskys kontor har sendt et lovforslag for kryptoregulering tilbake til parlamentet. Ifølge en kunngjøring publisert på presidentens nettside valgte Zelensky å ikke godkjenne lovforslaget fordi han er i tvil om enkelte aspekter ved loven. Kunngjøringen forklarte at presidenten ønsket endringer i loven slik at landets National Securities and Stock Market Commission får hovedansvaret for regulering av kryptovaluta.

Slik loven er nå er det departementet for digital utvikling som har ansvaret for kryptoregulering, mens securitiesbaserte digitale verdier kontrolleres av nasjonalkommisjonen. Ukrainas nasjonalbank kommer til å ha ansvar for landets digitale sentralbankvaluta (CBDC).

Dersom presidentens endringsforslag implementeres vil nasjonalbanken fortsatt ha ansvaret for utstedelse og overvåkning av CBDC, mens securitiesregulatoren får ansvaret for alle de andre aspektene.

«Det er særlig de offentlige rapportene fra International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) som hevder at enkelte typer digitale valutaer, fra et økonomisk ståsted, innehar visse karakteristikker som tilsier at de er finansielle instrumenter. Regulering av denne typen digitale verdier bør utføres av finansregulatorer, da dette er deres ekspertiseområde,» sto det på presidentens nettside.

Presidenten var også bekymret for at opprettelsen av disse nye myndighetsorganene vil være kostbart.

«Det å opprette nye myndighetsorgan, som denne nye loven krever, vil kreve store summer fra statsbudsjettet. Derfor foreslår Volodymyr Zelensky at regulering av digitale verdier skal innlemmes i ansvarsområdene til National Securities and Stock Market Commission.»

På tross av at lovforslaget ble godkjent i sin andre høring vil det at det nå blir returnert til parlamentet bety at lovgiverne er nødt til å gjennomgå forslaget på nytt, før det sendes videre til presidenten. Ukraina har vært ganske vennlig innstilt til blokkjedeselskaper til nå, og dette lovforslaget vil potensielt kunne gjøre landets kryptoindustri enda mer innbydende.

Securitiesregulatoren uttrykte også bekymring over den mulige involveringen av departementet for digital utvikling. Regulatoren mener departementet mangler den relevante ekspertisen som kreves for kryptoregulering. Det viktige spørsmålet nå er i hvilken retning Ukrainas kryptoregulering er på vei.

I tillegg til at lovforslaget ble introdusert for parlamentet i fjor sommer har ukrainske lovgivere også samarbeidet med lokale regulatorer for å utvikle en samling av lover som kan bidra til å integrere kryptovaluta i landets eksisterende juridiske system.