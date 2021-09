FCA har tidligere observert at mange unge investorer villedes av kjendiser som blir betalt for å promotere kryptovaluta

Tidligere denne måneden, under et innlegg om kryptosvindler ved Cambridge International Symposium on Economic Crime, oppfordret FCA-leder Charles Randell investorer om å styre unna kryptovalutaer som blir promotert på sosiale medier. Randell bemerket at ikke alle disse kryptovalutaene er regulerte, og at rådene disse promotørene kommer med ofte er villedende.

Han siktet spesielt til Ethereum Max, en token som har blitt promotert av den amerikanske realitykjendisen Kim Kardashian.

«Jeg kan ikke si hvorvidt akkurat denne tokenen [Ethereum Max] er en svindel. Men influencere på sosiale medier blir ofte betalt av svindlere for å skape en ‘pump and dump’ for nye tokens basert utelukkende på spekulasjoner. Noen influencere promoterer til og med coins som viser seg å ikke eksistere i det hele tatt.»

Han beskrev Kardashian-innlegget som den finansielle promoteringen med størst rekkevidde så langt i historien.

En nylig undersøkelse gjennomført av Morning Consult ser ut til å støtte Randells uttalelse, da resultatene viser at mange kryptoeiere påvirkes av kjendiser. Undersøkelsen ble gjennomført i USA i perioden 10. september til 12. september, og hadde 2200 deltakere. Resultatene av undersøkelsen viser at omtrent en av fem hadde sett eller hørt om Kardashians kryptopromo på Instagram. Denne andelen var høyere blant de som eier krypto, hvor tre av ti oppga at de hadde sett Instagraminnlegget om Ethereum Max.

Undersøkelsen fant også at 19% av deltakerne som oppga at de hadde sett innlegget også forsøkte å investere i tokenen. Tilliten til kryptovalutaen sank dog etter at det ble kjent at kjendisen hadde mottatt betaling for å promotere ERC-20-tokenen. På spørsmålet om hvem som har størst innflytelse på deltakernes kryptoinvesteringer svarte 45% av kryptoeierene at de er åpne for råd fra kjendiser og influencere, mot kun 20% av vanlige investorer.

En graf som viser i hvilken grad ulike typer investorer blir påvirket av ulike grupper av promotører. Kilde: Morning Consult

Undersøkelsen fant også at finansrådgivere og familie/nære venner er de som har størst innflytelse både for investorer og kryptoeiere. 81% av kryptoeiere og 57% av investorer var villige til å investere penger i noe som ble anbefalt av finansrådgivere. Rett over tre fjerdedeler av kryptoeiere, og halvparten av vanlige investorer ville tatt i mot råd fra familie og venner når det kommer til kryptoinvesteringer.