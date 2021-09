Kinesiske tradere har problemer med å få kjøpt krypto fra de sentraliserte børsene, og strømmer nå til alternative plattformer

Kinesiske kryptotradere og investorer har store problemer med å få tilgang til kryptomarkedet, takket være landets nyeste reguleringer. Dette har ført til at de i stedet tar i bruk desentraliserte børser (DEX-er) for å kjøpe og selge kryptovaluta.

Forrige uke publiserte People’s Bank of China (PBoC) et rundskriv hvor de fortalte at selskaper som lar brukerne veksle fiat-valuta mot kryptovaluta, og veksle mellom ulike kryptovalutaer nå er ulovlige. Dette betyr at kryptobørsenes drift regnes som ulovlig i Kina.

Dette har ført til at kryptobørser som Huobi har måttet stenge sin drift i Fastlands-Kina. Siden de sentraliserte børsene ikke lenger er et alternativ for kinesiske investorer og tradere tar de i stedet i bruk DEX-er.

De desentraliserte børsenes tilhørende tokens, blant annet for Sushiswap, Uniswap og Pancakeswap, har gjort det svært bra i tiden etter det nye kinesiske forbudet. UNI, som er Uniswaps tilhørende token, er for øyeblikket den 11. største kryptovalutaen i verden basert på markedsverdi.

UNI har steget med over 11% i løpet av de siste 24 timene, og gjør det dermed bedre enn alle de andre kryptovalutaene på topp 20-listen. Uniswap er per i dag den nest største desentraliserte børsen i verden målt etter handelsvolum, like etter dYdX.

Forskningssjef ved Synergia Capital, Denis Vinokourov, påpekte at Kinas nylige forbud etterhvert vil føre til en massiv adopsjon av desentraliserte børser. Videre fortalte han CoinDesk at Maker-plattformens stablecoin DAI også kan vokse betraktelig sammenlignet med Tether (USDT), verdens ledende stablecoin.

Markedsanalytikeren var svært optimistisk når det kommer til utsiktene for desentraliserte børser, sammenlignet med de sentraliserte alternativene. Dette er ikke overraskende, siden stadig flere kryptbørser nå avslutter sin drift i Kina etter at Huobi ledet an.

OKEx er en annen stor børs som fortsatt driver i Kina. Med de nyeste reguleringene er det likevel mulig at børsen er nødt til å avslutte alle sine kinesiske brukerkontoer i løpet av de kommende månedene.