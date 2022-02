UNI/USD på et perfekt kjøpspunkt

Dagens Uniswap-prisbevegelse peker mot nord.

Den største motstanden ble sett på $18,8-nivået.

Dagens Uniswap-handelspris er $11,65, en økning på 7,5 % på 24 timer.

I følge Uniswap-prisundersøkelser følger markedet nå en betydelig oscillerende bevegelse under $11-nivået, men dette forventes å stige ettersom markedet viser positivt potensial for okser til å ta over på kort sikt. Til tross for fallet til $9,7 den 27. januar 2022, økte prisen på UNI/USD dramatisk, og steg fra $9,7 til $10,9. Kryptovalutaen begynte imidlertid å gli dagen etter med en sterk negativ trend; verdien svingte mens den falt på motsatt side.

Kryptovalutaens pris viser enormt positivt momentum og prøver å nå ytterligere høyder på $12. Den nåværende UNI/USD-vekslingskursen er $11,58, med en total transaksjon på $170,478,068. Det siste døgnet har UNI steget 7,5 prosent.

Det er bullish muligheter tilstede

I følge Uniswap-prisundersøkelsen er markedsvolatiliteten på vei ned, noe som får markedet til å gjennomgå en clutch og gjør Uniswap-prisene mindre utsatt for dramatiske svingninger på begge ytterpunktene. Den forrige øvre grensen er på $11,75, den viktigste barrieren for UNI. Den umiddelbare nedre grensen er tilgjengelig for $9,9, som gir en annen kilde til motstand i stedet for støtte for UNI.

Kilde – TradingView

UNI/USD-prisen ser ut til å passere over det bevegelige gjennomsnittets kurve, noe som indikerer en bullish trend. Dessuten ser det ut til at UNI/USD-prisbanen fortsetter å stige, hvor den kan møte motstand og bryte markedet, som kulminerer i en snuoperasjon.

I henhold til Uniswap-markedsstatistikken øker markedsvolatiliteten, noe som antyder at Uniswap-priser har blitt mer utsatt for volatile modifikasjoner. Det nåværende utbruddet kan bare være starten på en bevegelse på 30–40 %.