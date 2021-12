Etter hvert som flere og flere storskalainvestorer kjøpte etter bunnen, begynte mynter som CRO og Uniswap å stige igjen. Live Uniswap-prisen i dag er like under $20. Uniswap er opp 13,68 % de siste 24 timene. Denne hurtigguiden forklarer hva Uniswap er, om du bør kjøpe, og de beste stedene å gjøre det hvis du velger å investere.

Topp steder å kjøpe Uniswap nå

Siden UNI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe UNI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe UNI akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din UNI

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert UNI.

Hva er Uniswap?

Uniswap er en populær desentralisert handelsprotokoll, kjent for sin rolle i å tilrettelegge for automatisert handel med desentralisert finans (DeFi) tokens. Et eksempel på en automatisert markedsmaker (AMM), Uniswap ble lansert i november 2018, men har fått betydelig popularitet i år takket være DeFi-fenomenet og tilhørende økning i tokenhandel.

Uniswap tar sikte på å holde tokenhandel automatisert og helt åpen for alle som har tokens, samtidig som handelseffektiviteten forbedres sammenlignet med tradisjonelle børser.

Uniswap skaper mer effektivitet ved å løse likviditetsproblemer med automatiserte løsninger, og unngår problemene som preget de første desentraliserte børsene.

Bør jeg kjøpe Uniswap i dag?

Uniswap er veldig flyktig som de fleste kryptoer. Den har nylig hatt en lang nedadgående trend og begynner å gjenvinne verdi først nå. Utvis stor forsiktighet når du tar avgjørelser som påvirker din økonomi.

Enhetsprisprediksjon

CoinQuoras bearish markedsprisprediksjon for 2021 for Uniswap var $14. I lys av den nåværende oppadgående trenden tror de at den vil nå $70 innen utgangen av neste år, og til og med $75 i løpet av de første seks månedene av 2022. Da vil oppgangen avta, men uten store fall. I 2023 kan prisen på Uniswap gå opp til så mye som $85.

Uniswap på sosiale medier