Uniswap (UNI) endte uken med kraftig nedgang etter mindre enn imponerende KPI-data fra USA. Men til tross for dette salgspresset, er utsiktene for tokenet bullish, i det minste på kort sikt. Analyse følger nedenfor, men her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet ble mynten handlet til $10,55, ned med rundt 9% på 24 timer

Uniswap (UNI) så også noe bjørnepress på slutten av handelsuken fredag.

Men det er fortsatt en sjanse for at mynten lett kan sprette tilbake til $16 i løpet av de neste dagene.

Datakilde: Tradingview

Uniswap (UNI) – Prisprediksjon og analyse

Da fredagshandelen nærmet seg, var det tydelig at UNI var på kanten. Mynten prøvde å finne tilstrekkelig etterspørsel rundt $11-merket. Dette skjedde imidlertid ikke. Selv om $11 viste seg å være en sterk støttesone, falt UNI under det.

På pressetidspunktet handlet mynten for rundt 10,55 dollar. Det ser imidlertid ut til at UNI har stoppet blødningen. Den tester $11-merket på nytt, og vi forventer at den vil stige over det snart. Den store utfordringen nå vil være å se om det er nok etterspørsel i støttesonen for $11.

Basert på trendene i markedet og indikatorene på diagrammet, er det sannsynlig at mynten vil stige kraftig fra $11. Vi forventer at den vil sprette tilbake til $16 eller deromkring.

Bør du investere i Uniswap?

Uniswap (UNI) er den største desentraliserte børsen i Ethereum-kjeden. Det er kanskje ikke en av de største tokenene i markedet, men den har tiltrukket seg mange investorer. Hvis du leter etter en velprøvd ressurs med en konsistent historie med å levere avkastning, så er UNI perfekt. Det er også en mulighet for en kortsiktig lek her for okser som ønsker å ri den oppgående trenden mot $16.