Prisen på UNI tyder på at bulls kanskje er nødt til å lene seg på støtten ved 200 SMA-et

Uniswap-tokenen går i skrivende stund for rundt $29,30, og er ned omtrent 4,5% i løpet av de siste 24 timene. Prisen på den Ethereum-baserte DEX-protokollen nådde $31,25 på sitt høyeste nivå det siste døgnet, men bears har også testet prisen så lavt som $28,50 og jobbet for å holde igjen da prisen snudde og begynte å bevege seg opp over $29 igjen.

Det er fortsatt press på Uniswap, da hele kryptomarkedet har opplevd nedgang det siste døgnet. UNI-tokenen er fortsatt i rødt i likhet med de fleste andre populære kryptovalutaer, og alle de største kryptovalutaene, med unntak av Solana (SOL) og Polkadot (POL), er i skrivende stund på vei nedover.

Bitcoin har sunket med 2,8% og havnet under $46 000, Ethereum har falt med 3,4% mens bulls prøver å holde prisen over $3100. Blant kryptovalutaene med høyest markedsverdi har XRP hatt den største nedgangen, 10% de siste 24 timene ned til en verdi på $1,17 i skrivende stund.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta har falt med 2,9% og er ned til $2,04 billioner, ifølge informasjon fra CoinGecko.

Uniswap prisanalyse

UNI/USD ligger fortsatt over en bullish trendlinje som ble formet etter oppgangen fra $14,02 den 21. juli. Stigningen har ført til at bulls har klart å komme seg over 200 SMA-et, og har etablert en viktig støttesone nær $28,15.

UNI/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

RSI-en er fortsatt positiv over 64, MACD befinner seg også innenfor et bullish område, selv om den kan hinte til en potensiell negativ crossover.

Dersom det skulle skje er bulls nødt til å holde seg over den stigende trendlinjen for å fortsatt ha sjans til å nå $30. Et klart brudd over denne barrieren kan bidra til ytterligere stigning til $31,25 (høyeste døgnverdi), derfra kan kjøpere sikte seg inn på motstandsnivået ved $35, muligens også $40.

Klarer de derimot ikke å holde prisen over $28,15 kan det føre til at UNI synker til 200 SMA-et ($26,51). Fortsetter nedgangen vil neste støttenivå være rundt $23,75.