Det største hinderet vil sannsynligvis ligge rundt 20 EMA-et og deretter 50 SMA-et som vi ser på 4-timersgrafen

Uniswap (UNI) ser ut til å klatre høyere etter en lengre synkende trend som bare har blitt forsterket av denne ukens sell-off over hele kryptomarkedet.

De tekniske prisutsiktene for Uniswap antyder at den klarer å hente seg inn over $20, med en høyere close på 4-timersgrafen. Likevel er det, som RSI, MACD og MA-kurven indikerer, en mulighet for at UNI/USD kan ende med å måtte teste enda lavere nivåer før vi får se en rebound i takt med resten av markedet.

Prisutsikter for Uniswap

I skrivende stund har UNI-prisen klart å komme seg over $20, omtrent 2% opp den siste timen. Kjøpere kommer sannsynligvis til å forsøke å teste $20,52, et hinder markert av 0,236 Fib-nivået for intervallet mellom $27.60 til $18,33.

Dersom de positive utsiktene styrkes kan bulls sikte seg inn på nivåene rundt $21,65 og deretter $23 (0,5 Fib-nivå). En daglig avslutning over dette nivået vil la kjøpere sikte seg inn enda høyere, over $24 (0,618 Fib-nivå).

UNI/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

Skulle det gå motsatt vei kan Uniswap fortsatt slite med å riste av seg bears med tanke på hvordan 20 EMA-et og 50 SMA-et ser ut. De synkende MA-kurvene tilsier at det er selgere som har overtaket på kort sikt. Disse pessimistiske utsiktene støttes også av RSI-en som holder seg i den negative sonen.

For å styrke disse utsiktene ytterligere tilsier også MACD-indikatoren en hard kamp i vente for bulls. Som vi ser i 4-timersgrafen viser MACD en bearish crossover, og er under nullpunktslinjen.

UNI/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

I dette scenarioet kan press fra selgere føre til at UNI/USD synker ytterligere. Kritiske støttenivåer der finner vi ved $18,30 og $17, og videre nedgang vil sannsynligvis la bears sikte seg inn på de lave verdiene fra juli nær $14,50.