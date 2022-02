Uniswap Exchange kunngjorde at den ville begynne å fylle likviditet for testnotering og begynne testhandel, noe som får det opprinnelige tokenet UNI til å stige. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Uniswap, er denne guiden for deg.

Hva er Uniswap?

Uniswap er en populær desentralisert handelsprotokoll, kjent for sin rolle i å tilrettelegge for automatisert handel med desentralisert finans (DeFi) tokens.

Et eksempel på en automatisert markedsmaker (AMM), Uniswap ble lansert i november 2018, men har fått betydelig popularitet takket være DeFis økende popularitet og tilhørende økning i tokenhandel.

Uniswap tar sikte på å holde tokenhandel automatisert og helt åpen for alle som har tokens, samtidig som effektiviteten av handelen forbedres sammenlignet med tradisjonelle børser.

Uniswap skaper mer effektivitet ved å løse likviditetsproblemer med automatiserte løsninger, og unngår problemene som plaget de første desentraliserte børsene.

Bør jeg kjøpe Uniswap i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

UNI prisprediksjon

Wallet Investor fraråder å investere i Uniswap. De spår at prisen vil falle fra dagens nivå på rundt $9,81 til så lite som $1,30 på bare ett år, tilsvarende et tap på -87%.

Hvis du investerer $100 i Uniswap nå, kan det hende du sitter igjen med $13 i løpet av et år. Selvfølgelig er dette bare en prisprediksjon. Noen analytikere er positive til Uniswap.

