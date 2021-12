Uniswap (UNI) kan bryte sidelengs trend med RSI-lesing

Det har ikke vært mye å skrive om Uniswap (UNI) når det gjelder nylig prisutikling. UNI/USD-diagrammet viser stort sett en sidelengs trend de siste ukene. På tidspunktet for skriving av dette innlegget ble UNI handlet for rundt $15, litt høyere over bunnstøtten. Noen analytikere satser imidlertid på et mulig rally i nær fremtid med RSI-avlesninger som viser positive utsikter. Her er noen viktige fakta:

UNI har allerede falt mot sin bunnstøtte på $14, noe som gir nok oppside for vekst

RSI-score antyder at UNI er undervurdert og klargjort for en trendreversering på kort sikt

Men likevel viser avgjørende eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) en bearish justering

Datakilde: Tradingview.com

Uniswap (UNI) – Prisprediksjon og -analyse

Analytikere ser på motstandsnivåer på mellom $16,6 og $18,2. Selv om UNI handles litt høyere enn bunnstøtten på $14, hvis en nedadgående trend vedvarer, kan mynten prøve å finne støtte rundt $12,7 eller $10,56 hvis den blir veldig stygg.

Det virker også usannsynlig at tokenet kan gjenvinne sine topper på $32 på kort sikt. Å gå over $18 akkurat nå virker som det neste hovedmålet. Hvis tokenet faktisk bryter over den terskelen, kan vi se en oppadgående trend som bryter de sidelengs bevegelsene som har preget UNI de siste ukene.

Bør jeg kjøpe Uniswap (UNI) i dag?

Svaret er ja. Det underliggende grunnlaget er ganske bra. For det første er Uniswap den største desentraliserte børsen i verden akkurat nå og har sett en enorm popularitet. Selv om andre DEX-er trapper opp for å konkurrere med Uniswap, vil den fortsatt være en stor aktør på dette området. Dessuten har UNI-prisene falt ganske mye i år. Til bare $15 er det et røverkjøp med tanke på at dette tokenet var på $32 for ikke lenge siden.