Unus Sed Leo (LEO) stiger til rekordhøyde

Til tross for mye volatilitet den siste uken, har Unus Sed Leo (LEO) sett en massiv opptrend. Utbruddet tok faktisk LEO til en ny all-time high på $5,21. Selv om vi forventer noe tilbakeslag i prisen, er den bullish oppgående trenden fortsatt sterk. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

I skrivende stund handlet Unus Sed Leo (LEO) for $5,21, opp nesten 30% på bare 24 timer.

Mynten har også steget de siste 7 dagene, og rapportert ukentlige gevinster på over 52 %.

Analytikere forventer at denne bullish oppgående trenden vil fortsette de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Unus Sed Leo (LEO) – Prisprediksjon og analyse

Den siste økningen i LEO har overrasket mange. Tokenet overgår hele markedet, og det ser ut til at mer er på vei. Alle tekniske indikatorer viser en veldig sterk bullish trend.

For eksempel handler tokenet langt over dets 100-dagers enkle glidende gjennomsnitt på rundt $3,5. Den har også steget nesten 600 % over sine 52-ukers laveste nivåer og har steget forbi flere viktige motstandssoner de siste dagene.

Selv om vi forventer noe tilbakegang i prisen, vil den generelle trenden de kommende dagene være opp og opp. LEO-stigningen kommer selv når andre kryptoaktiva beveger seg inn i greenen med forbedret sentiment i markedet.

Er Unus Sed Leo (LEO) et godt kjøp?

Unus Sed Leo (LEO) er hovedverktøyet for iFinex-økosystemet. Den ble lansert i 2019 for Bitfinex-brukere, og helt siden har LEO sett en enorm vekst.

De langsiktige utsiktene til denne mynten er definitivt positive. For investorer som ønsker å kjøpe og holde den i omtrent et år, så vil gevinsten sannsynligvis være stor.