USAs finansminister Janet Yellen sier at USA anerkjenner kryptovalutas rolle i landets finansielle system.

Ifølge Yellen har krypto hatt betydelig vekst de siste årene – i det hun sa var i " store sprang."

Hun la til at de fleste amerikanere nå bruker krypto ikke bare for transaksjoner, men i økende grad som investeringsmidler.

Kryptoinnovasjon kan være en "sunn ting"

Til tross for at hun erkjente sin egen skepsis til krypto, bemerket hun at krypto har fordeler og er en kritisk aktør i innovasjonene knyttet til hele USAs finansielle system.

" Det har vært fordeler med krypto, og vi erkjenner at innovasjon i betalingssystemet kan være en sunn ting ," sa den tidligere amerikanske sentralbanken til CNBC.

Hun refererte til den nylig undertegnede "Executive Order on Crypto" og sa at finansdepartementet og andre offentlige etater har som oppgave å gi regulatoriske anbefalinger som støtter innovasjon i sektoren.

Regulatorer fortsetter å undersøke kryptoområdet i et forsøk på å gi de riktige regulatoriske retningslinjene, bemerket hun. Sluttresultatet, mente hun, er behovet for å ha " anbefalinger som vil skape et regulatorisk miljø " som støtter innovasjon.

Reguleringer rundt kryptovaluta har hovedsakelig handlet om bekymringer om potensielle risikoer for finansiell stabilitet og ulovlige aktiviteter som hvitvasking og skatteunndragelse.

Det har også vært bekymringer om forbrukerbeskyttelse, noe som fortsatt er tilfellet selv om regulatorer prøver å sikre at de ikke kveler fordelaktige innovasjoner med dårlige forskrifter.

Bitcoin over $45k

Yellens kommentarer kommer bare en dag etter at Russland hadde signalisert muligheten for å akseptere Bitcoin for sin olje og gass midt i sanksjoner.

Russlands trekk kombinert med andre makrofaktorer har bidratt til positivitet i markedet, med et Bitcoin-rally til over $45 000.