Sanksjonene er en del av myndighetenes kamp mot den økende kriminelle aktiviteten rettet mot store selskaper

USA har sanksjonert kryptobørsen SUEX grunnet det myndighetene mener er gjentatte transaksjoner via børsen tilknyttet ransomware-hackere, ifølge en artikkel fra Reuters.

Avgjørelsen kommer noen dager etter at de amerikanske myndighetene gikk ut med at de kommer til å fokusere på kryptoplattformer som legger til rette for hackere av denne typen.

Ifølge Wall Street Journal har Biden-administrasjonen tatt i bruk slike sanksjoner for å bekjempe den potensielle bruken av kryptovaluta i forbindelse med hackernes ransomware-krav.

I ett av disse angrepene ble blant annet distribusjonen av olje til amerikanske byer påvirket etter at hackere angrep systemene til Colonial Pipeline. Justisdepartementet beslagla da over $2,3 millioner som ble betalt i kryptovaluta som løsepenger til gruppen Darkside.

I 2020 betalte ofre for slike ransomware-angrep visstnok mer enn $400 millioner til hackere, fire ganger så mye som det ble rapportert om i 2019.

Over 40% av transaksjonene er “ulovlige”

SUEX har angivelig fasilitert ransomware-relaterte transaksjoner ved åtte ulike tilfeller, oppga det amerikanske finansdepartementet. En talsperson fortalte journalister at sanksjonene mot plattformen tydeliggjør myndighetenes tiltak for å motarbeide enhver plattform som sannsynligvis brukes for å tilrettelegge for hackere og andre personer med ondsinnede hensikter.

Myndighetsansatte oppga torsdag at etterforskning har vist at over 40% av SUEX-transaksjoner var knyttet til ulovlig aktivitet. Finansdepartementet kritiserte børsen for å bistå ondsinnede aktører «for å selv tjene penger på ulovlig vis».

Ved å sanksjonere tsjekkiske SUEX har USA i praksis fryst børsens tilgang til sine verdier og eiendom i landet. Avgjørelsen betyr også at børsen ikke er tilgjengelig for amerikanske brukere.