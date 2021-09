Lovforslaget ble vedtatt av senatet i august, og innebærer blant annet seksjoner for kryptorelatert skatterapportering

Speaker fra det amerikanske parlamentet, Nancy Pelosi, fortalte på søndag at de skal stemme over den kontroversielle loven denne uken, og at den sannsynligvis vil bli vedtatt torsdag 30. september.

Ifølge Pelosi vil debatten rundt den nye loven, hvis hensikt er å samle inn $1 billion og som kommer til å ha en sterk påvirkning på kryptosektoren, begynne mandag. Deretter vil lovgiverne avgi sin stemme på torsdag.

«I morgen, 27. september, kommer vil til å begynne diskusjonen rundt infrastruktur-rammeverket, og på torsdag, 30. september, avgir vi våre stemmer,» oppga representanten fra det demokratiske partiet i en kommentar til reportere.

Infrastrukturloven ble vedtatt av senatet i august, og endringsforslag som skulle hjelpe kryptosektoren ble avvist etter at en senator protesterte i siste liten.

Selv om lovgivere som støtter kryptoindustrien fortsatt ønsker å endre ordlyden i lovteksten når det kommer til «meglere» vil loven, dersom den vedtas denne uken, kunne gå kraftig utover kryptindustrien, og spesielt DeFi-sektoren.

For noen kryptotilhengere vil det beste utfallet for Bitcoin og kryptomarkedet være at det inngås et kompromiss i det lovgivere fra representantenes hus diskuterer loven.

Pelosi, på sin side, er overbevist om at infrastrukturloven kommer til å bli vedtatt. I et intervju med ABC News-reporter George Stephanopoulos virket hun selvsikker i det hun la til:

«La meg bare si at vi kommer til å vedta loven denne uken.»

Den amerikanske presidenten Joe Biden delte Pelosis overbevisning, og sa søndag at han var «optimistisk angående den kommende uken».