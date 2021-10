Nyhetene har ført til at Bitcoins pris har oversteget $60 000 for første gang siden april

Det amerikanske finanstilsynet, SEC, er klare for å godkjenne sitt første Bitcoin futures-baserte børsnoterte fond (ETF), ifølge kilder gjengitt av Bloomberg.

Dette er kilder som er kjent med sakens utvikling, og som oppgir at det amerikanske finanstilsynet kommer til å tillate de Bitcoin-relaterte produktene ProShares og Invesco har søkt om tillatelse for så tidlig som neste uke.

Nyhetene om at SEC er i ferd med å gi klarsignal til Bitcoin-baserte ETF-er har løftet markedssentimentet etter en ventetid på nesten et tiår hvor tilsynsorganet enten har avvist eller utsatt avgjørelsene for flere søknader siden 2013.

Ifølge ETF-analytiker Eric Balchunas har SEC likevel ikke vært imot Bitcoin futures-baserte ETF-er, og godkjenningen av i alle fall ett av de børsnoterte fondene nevnt ovenfor er «så og si garantert».

SECs twittermelding og Bitcoins prishopp over $60 000

Bloombergs rapport om en snarlig godkjenning av et Bitcoin-fond kommer på samme tid som at SECs opplysningskontor for investorer utstedte en advarsel til investorer.

I en melding på twitter torsdag oppfordret SEC investorer om å «nøye overveie de potensielle risikoene og fordelene» når det kommer til å investere i BTC eller i fond basert på Bitcoin futures. Dette er ikke første gang SEC har publisert den samme advarselen på twitter, men ifølge Balchunas tyder timingen på at en avgjørelse har blitt tatt.

«MERK: forrige gang SEC publiserte denne meldingen var 26.07, én dag før ProFunds Bitcoin-baserte fond trådte i kraft den 27.07 [] og to dager før den ble lansert, 28.07. Dersom det samme mønsteret går igjen vil ProShares ETF være klart for trading på mandag eller tirsdag…,» sa han.

I timene etter regulatorens melding og rapportene om at godkjenningen var «så og si ferdig» skjøt Bitcoins pris til himmels. Ifølge tall fra CoinGecko har kryptovalutaens verdi vært helt oppe på $60 018,76, sitt høyeste nivå på seks måneder.

I skrivende stund ligger Bitcoin på $59 875, og det ser ut til at bulls er klare for å på nytt teste rekordnivået fra 14. april på $64 804,72.