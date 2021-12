Kina var i forkant på å slå ned på Bitcoin-gruvedrift og kryptohandel

Sheila Warren spår at USA vil ta ledelsen i kryptospørsmål i 2022, og peker på årets Capitol Hill-høringer som involverer lovgivere og kryptoledere som varselet om hva som kommer.





Sjefen for data, blokkjede og digitale eiendeler ved World Economic Forum (WEF) Sheila Warren sier at 2022 kan bli året da USA blir den «store elefanten i rommet» med hensyn til kryptoregulering.

I 2021 har Kina håndhevet et seriøst angrep på Bitcoin-utvinning og kryptohandel, og tvunget tusenvis av utvinenre og flere kryptoleverandører til å søke vennligere destinasjoner for sine operasjoner. USA dukket opp som et av disse stedene, med utvinnere som ble trukket til steder som Texas for billig og rikelig med fornybar kraft.

Mens den amerikanske sentralbankens styreleder tidligere har sagt at USA ikke vil forby kryptovalutaer, en oppfordring også fra US Securities and Exchanges Commission (SEC) sjef Gary Gensler, tror Warren nylige hendelser på Capitol Hill bare kan være begynnelsen på enda flere høringer og tøffere reguleringstilnærminger.

Ved å gi sin markedsspådom for 2022, sa Money Reimagined-podcast-medverten i et nylig intervju at hun ser for seg at USA vil gjøre store grep i politikkutformingen.

" Hvis jeg spådde i fjor at Kina kom til å bli den store elefanten i rommet som gjorde noen store grep, tror jeg i år, det faktisk kommer til å bli USA ," bemerket hun.

Hun erkjenner at faktisk politikkutforming er en prosess som kan ta veldig lang tid, noe som betyr at man ikke kan si med sikkerhet at mye politikk vil bli vedtatt i 2022. Hun tror imidlertid at året kan se en økning i høringer og annen regulatorisk aktivitet, med regjeringen og regulatorer som ser nærmere på kryptoindustrien.

CBDC-er, NFT-er og generell kryptoadopsjon

Warren snakket også om sentralbankers digitale valutaer (CBDCs) i EU og USA, og bemerket at verden sannsynligvis vil følge med på Kinas fokus på å utvide bruken av den digitale yuanen. Når det gjelder utstedelse av digitale mynter, tror hun at EU kan slå USA på målstreken.

Under intervjuet var WEF exec-medlemmet også positivt innstilt til ikke-fungible tokens (NFTs) og mener at krypto- og blokkjedeområdet som helhet er satt for videre institusjonell adopsjon.

Ifølge henne kan adopsjon på tvers av selskaper ha en positiv innvirkning på arbeidsmarkedet, med kryptos verdivurdering som sannsynligvis vil øke etter hvert som arbeidsmarkedet beveger seg inn i bransjen.