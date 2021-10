Viseriksadvokat Lisa Monaco fortalte at teamet vil ha ansvar for å beskytte investorer mot kryptosvindel og å bekjempe cyberkriminalitet

I et innlegg holdt på onsdag under 2021 Aspen Cyber Summit annonserte viseriksadvokat Lisa Monaco to av justisdepartementets nye initiativer. Her forklarte hun at de to initiativene ville følge med på både store aktører innenfor kryptoindustrien, samt organisasjoner som følges opp av myndighetene for å ikke ha rapportert tilfeller av sikkerhetsbrudd.

Det første initiativet, National Cryptocurrency Enforcement Team, skal hjelpe justisdepartementet med å ta ned finansmarkeder som fungerer som hubs for cyberkriminelle. Teamet består av eksperter innen både cybersikkerhet og antihvitvasking.

Hun påpekte også at for at kryptobørser skal kunne fungere godt som finansielle organisasjoner i fremtiden, så er det nødt til å finnes tiltak som ivaretar brukernes sikkerhet.

«Kryptobørser ønsker å være fremtidens banker, da er vi nødt til å forsikre oss om at folk kan føle seg trygge når de bruker disse tjenestene, og vi må være klare for å eliminere misbruk. Hele poenget med dette er å beskytte forbrukerne,» sa hun.

Videre fortalte Monaco om et sivilt initiativ med fokus på nettsvindel som skal ta seg av tredjepartsselskaper som ikke har klart å etterleve de aktuelle kravene for cybersikkerhet.

«[Initiativet vil] bruke ulike verktøy for å gå etter selskap som har kontrakter med myndighetene eller er finansiert av myndighetene når de ikke etterlever de gjeldende standardene for cybersikkerhet», fortalte hun videre.

Monaco bemerket at digitale verdier fortsatt er lovlige, selv om hun insisterer på at det er helt nødvendig med en gjennomgang av kryptoindustrien. Videre omtalte hun hendelsen som førte til at Colonial Pipeline ble utsatt for et ransomwareangrep, og bemerket at det er nødvendig å gjennomgå industrien som en helhet når man skal håndtere slike angrep.

Amerikanske myndigheter har økt sin innsats for å regulere kryptoindustrien, og de nye initiativene fra justisdepartementet er et steg videre fra rammeverket for håndhevelse og etterlevelse som ble publisert for et år siden. Riksadvokat William Barr fortalte da at rammeverket skal sørge for at digitale verdier ikke utgjør en nasjonal risiko, eller en risiko for befolkningen.

Torsdag fortalte SEC-leder Gary Gensler at kommisjonen ikke har noen planer om å forby kryptovaluta, dette kom frem under en digital høring med en senatskomité. Her påpekte han at et eventuelt forbud er nødt til å komme fra kongressen. Kongressmedlem Patrick McHenry stilte spørsmål ved SECs manglende evne til å følge etablerte praksiser når de håndterer kryptovaluta, og anklagde Gensler for å komme med spontane uttalelser som har påvirket markeder. Gensler besvarte dette ved å hevde at SEC alltid handler i tråd med den gjeldende forvaltningsloven.