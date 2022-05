TerraUSD (UST)-tokenet krasjet til laveste nivå på 0,61 dollar på mandag da det ble massivt avkoblet fra bindingen på 1 dollar selv da det bredere kryptomarkedet blødde ut midt i det verste salget i 2022.

UST har siden rykket opp igjen etter en rekke tiltak for å gjenopprette tappen fra Luna Foundation Guard, organisasjonen som for tiden fører tilsyn med UST-kassen.

Etter hvert som det algoritmiske tokenet falt, satte LFG ut sine 2,2 milliarder BTC-reserver – et trekk som sannsynligvis har bidratt til å stoppe råtningen – med BTC-prisen som kortvarig falt under 30 000 dollar og LUNA som stupte mer enn 50 % til rundt 28 dollar.

UST er sårbar da LUNA handler 50 % ned på 24 timer

Tim Frost, grunnlegger og administrerende direktør for Yield App, sier at krasjet peker på sårbarhetene som desentraliserte stablecoins står overfor.

» En brutal start på uken for hele kryptovalutamarkedet har brakt en av de nyeste stjernene på kne: UST. Akkurat da vi trodde en desentralisert, algoritmisk stabil mynt endelig hadde fått karakteren og bevist at alle skeptikere tok feil, falt den 40 % under USD-pinnen ,» sa Frost til CoinJournal via e-post.

I skrivende stund er UST tilbake til rundt $0,90 ettersom BTC ser en liten bedring over $31,5k og Terra (LUNA) parerer noen av tapene til å handle rundt $30 for øyeblikket. LUNA/USD-paret er imidlertid fortsatt 50 % ned.

Frost mener ferskt salg rundt DeFi-tokenet kan bety at LFGs tiltak er «usannsynlig at dette kommer til å bevise en langsiktig løsning.» Mer inngående press på UST er dermed mulig.

Enda viktigere, dette understreker hvor sårbare desentraliserte stablecoins som er avhengige av teoretiske koblinger i stedet for harde kontanter, er i en god gammeldags bankdrift. Det er lite noen kan gjøre når investorer begynner å gå mot døren i massevis, annet enn å bli med på stormløpet og akseptere et stort tap ,» la Yield App-sjefen til.

Om de generelle utsiktene til kryptomarkedet sier Frost «det er nå liten tvil om at vi er midt i det mest aggressive bjørnemarkedet siden 2018.»