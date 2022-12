Uttak flommer ut av Binance, CZ advarer om «humpete» vei videre

Viktige takeaways

Binance står i det nok en gang.

Verdens største kryptovaluta-børs står overfor en enestående økning av uttak fra sin plattform. Over 3 milliarder dollar i midler har flyktet fra plattformen den siste uken, ifølge data fra kjeden.

Dette kommer som en følge av flere historier som har skremt investorer. Den første var rapporten om at det kunne tas ut siktelser mot administrerende direktør Chengpeng Zhao, i forhold til en årelang etterforskning av hvitvasking av penger.

Så var det stopp av uttak av USDC stablecoin, som skyldtes en uventet høy utstrømning som fant sted utenom banktiden (bytteavtalene måtte rutes gjennom New York-baserte banker). Uttakene av USDC har siden blitt gjenopptatt som normalt, med en total nedetid på ca. 8 timer.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Men den virkelige årsaken til flommen av uttak er at FTXs spektakulære kollaps, som tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried ble arrestert for mandag , har ødelagt tilliten til kryptoindustrien.

Dette er ikke nødvendigvis rettferdig for de ærlige firmaene der ute, men det er fornuftig. Kundene må passe på seg selv først, og det er bare logisk å trekke seg akkurat nå til støvet legger seg, siden det egentlig ikke er noen ulemper ved å gjøre det.

Binances offisielle bevis på reserveadresse viser at utstrømmer i Bitcoin også har blitt betydelig forhøyet de siste 48 timene:

Binance hjelper heller ikke seg selv med sitt useriøse forsøk på bevis på reserver, som ikke har gjort noe for å dempe bekymringen i bransjen. Opplysningene viser ikke forpliktelser, noe som betyr at de er overflødige når det gjelder å gjøre en tilstrekkelig vurdering av om alle eiendeler er sikret.

Bekymringen rundt de stoppede USDC-uttakene og mangelen på åpenhet med bevis på reserver var til syvende og sist dråpen som fikke begeret til å renne over når det gjelder tillit, og investorer strømmet til utgangene.

Selvfølgelig er midler som strømmer ut helt OK. Det vil si, forutsatt at alt annet er på stell, noe det ikke er noen grunn til å tro at ikke er tilfelle. Det faktum at kunder ikke kan verifisere seg selv og må stole på en administrerende direktørs ord er likevel ikke akkurat betryggende.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022