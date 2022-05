Valkyrie Avalanche Trust er kun rettet mot akkrediterte investorer.

Digital Asset Investment Manager Valkyrie har offisielt lansert en ny kryptofond-trust knyttet til Avalanche (AVAX) kryptovaluta.

Den nye trusten, Valkyrie Avalanche Trust (VAVAX) vil tilby institusjonelle investorer en mulighet til å investere i Avalanches opprinnelige token AVAX.

Trusten tilbyr eksponering mot Avalanche midt i økt interesse blant institusjoner for bransjens desentraliserte finans (DeFi), ikke-fungible token (NFT) og andre kryptoprosjekter.

For tiden er Avalanche en av de ledende plattformene for disse prosjektene. Akkrediterte investorer har nå en mulighet til å få tilgang til økosystemet via et sikkert trustfond.

» I dag er vi stolte over å kunngjøre Valkyrie Avalanche Trust (VAVAX). Avalanche har raskt steget på den digitale aktivarangeringen for å spille en betydelig rolle i #DeFi. VAVAX gir sikker tilgang til Avalanches opprinnelige valuta, $AVAX, på samme måte som et tillitskjøretøy , sa Valkyrie i en kunngjøring onsdag.

Lanseringen av Valkyrie Avalanche Trust (VAVAX) kommer bare uker etter at investeringsforvalteren annonserte Valkyrie Multi-Coin Trust. Trusten holdt også AVAX, med andre eiendeler inkludert som Binances BNB, Polygon (MATIC) og Terra (LUNA).

Valkyrie tilbyr også enkeltaktiva-truster for Bitcoin (BTC), Dash (DASH), Tron (TRX), Ziliqa (ZIL) og Polkadot (DOT).

AVAX handlet rundt $61,25 i skrivende stund, opp 2,3% de siste 24 timene. De små gevinstene for kryptovalutaen kommer midt i bredere svakhet på tvers av kryptomarkedene, med AVAX/USD ned mer enn 10% den siste uken.