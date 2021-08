Det børshandlede fondet kommer til å være kontantoppgjort og tilgjengelig for trading på CME

Kapitalforvaltningsselskapet Valkyrie har søkt om godkjenning for et børshandlet fond basert på Bitcoin-futures, ifølge en kunngjøring fra 11. august.

I følge denne kommer ikke Valkyrie Bitcoin Strategy ETF til å innebære noen direkte investeringer i Bitcoin. I stedet kommer det til å bestå av en rekke oppkjøpte BTC futures-kontrakter som kommer til å bli kontantoppgjorte og kan trades på Chicago Mercantile Exchange (CME).

«Investorer som ønsker direkte eksponering til Bitcoins pris bør vurdere å investere i noe annet enn dette fondet. Fondet er klassifisert som ikke-diversifisert i henhold til investeringsselskapsloven fra 1940 (the 1940 Act)», sto det i kunngjøringen.

Denne kunngjøringen kom få dager etter SEC-formann Gary Genslers kommentarer om at de regulatoriske organene var åpne for å godkjenne børshandlede fond basert på Bitcoin-futures, og ikke BTC direkte.

I notater fra uttalelsen som ble publisert på SECs hjemmeside den 3. august var Gensler inne på ulike kryptorelaterte temaer, blant annet kryptobørser, plattformer for desentralisert finans (DeFi) og Bitcoin-baserte børsnoterte fond. Når det kommer til sistnevnte dro han frem at kommisjonen nok kommer til å se en økning av søknader «i henhold til investeringsselskapsloven (‘40 Act)».

Han nevnte også at loven, sammen med flere andre sikkerhetslover, gir investorer den beskyttelsen de trenger, og la til at ansatte hos SEC kom til å gjennomgå alle søknader, spesielt de for Bitcoin-baserte børsnoterte fond som skal bli tilgjengelig på CME.

I kjølvannet av disse kommentarene har VanEck, ProShares og Invesco alle sendt inn søknader for å få sine BTC futures-baserte børsnoterte fond godkjent. Valkyrie er derfor en av stadig flere selskaper som avventer tilbakemelding fra kontrollorganet.

Investeringsselskapet har tidligere samlet inn $10 millioner i sin Serie A finansieringsrunde for å hjelpe til med å relisere sine planer om et ETF. Dette skjedde etter at de allerede hadde sendt inn en søknad til SEC for et Bitcoin ETF tidligere samme år, som fortsatt venter på godkjenning fra SEC i likhet med mange andre søknader sendt inn fra selskapene nevnt ovenfor.