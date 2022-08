Viktige takeaways

Kostnaden for å utvinne én bitcoin er ned til $13 000, fra $24 000 i begynnelsen av juni

Motsatt stiger strømkostnadene rundt om i verden, med European Power Benchmark som fremhever dette – opp 281 % i Q1 sammenlignet med samme kvartal i fjor

Dette betyr at gruvearbeidernes kostnader (elektrisitet) øker og inntektene deres (Bitcoin) avtar

Gruvearbeidere flykter derfor fra nettverket

Etter hvert som gruvearbeidere lukker butikken, faller vanskeligheten med gruvedrift – den er nå på et lavt nivå på 5 måneder – og forklarer hvorfor kostnadene for å utvinne en bitcoin er redusert

Dette reduserer sikkerheten til nettverket, da det betyr at angripere trenger færre ressurser for å manipulere og ta kontroll over systemet

Lavere ressurser som kreves for å validere transaksjoner favoriserer også småskala gruvearbeidere, slik at de kan konkurrere bedre med større gruvearbeidere

Forrige måned publiserte JP Morgan en rapport som skisserte at kostnadene ved å utvinne én bitcoin hadde falt til 13 000 dollar – en bratt nedgang på 46 % fra begynnelsen av juni.

Men hvordan er dette mulig når det geopolitiske klimaet får strømprisene til å stige i tråd med inflasjonen som er over hele linja?

Strømkostnadene øker

European Power Benchmark var i gjennomsnitt 201 €/MWh i første kvartal 2022 – opp 281 % sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Prisene i Spania og Portugal steg 411 %, mens prisene i Frankrike steg 336 %. Italia var ikke langt bak, opp 318 % og har nå den høyeste prisen i EU på €249 per MWh.

Dette betyr at driftskostnadene for å utvinne Bitcoin stiger, noe som skader gruvearbeidere og får mange til å stenge butikken.

Gruvedrift

Det er her det blir interessant. For å gi en superrask forklaring på gruvedrift, går dette ut på at Bitcoin-gruvearbeidere prøver å løse et komplekst matematisk puslespill. Gruvearbeideren som løser gåten først, vinner retten til å «validere» blokken av blokkjeden, og mottar dermed en belønning i bitcoin. Blokken legges til blokkjeden og deretter gjentas prosessen, med gruvearbeidere som konkurrerer om neste matematiske puslespill for neste blokk.

Det utrolige er at Bitcoins mystiske skaper, Satoshi Nakamoto, kodet en justeringsmekanisme inn i Bitcoin. Dette betyr at etter hvert som flere gruvearbeidere blir med i nettverket og konkurrerer om å løse de matematiske gåtene, blir gåtene vanskeligere. På denne måten tikker blokkjeden frem og retter seg mot de samme gjennomsnittlige blokkene per time.

Faktisk fremhever Satoshis sitat nedenfor fra Bitcoin Whitepaper at han forventet at datamaskiner ble kraftigere og interessen for gruvedrift økte over tid:

«For å kompensere for økende maskinvarehastighet og varierende interesse for å kjøre noder over tid, bestemmes arbeidsbevis-vanskeligheten av et glidende gjennomsnitt som målretter seg mot et gjennomsnittlig antall blokker per time. Hvis de genereres for raskt, øker vanskeligheten.» .

Hva det betyr i dag

Denne økningen i strømprisen kombinert med et fall i prisen på Bitcoin er det verst tenkelige som kan skje gruvearbeidere. Kostnadene deres (elektrisitet) øker, mens inntektene deres (Bitcoin) samtidig faller.

Og de stenger butikken.

Grafen nedenfor viser gruvevanskeligheten til nettverket.

[inv-florish id=»10859104″]

Det er tydelig at gruvearbeidere føler presset, sammen med resten av markedet. Gjennomsnittlig vanskelighetsgrad har nådd det laveste nivået siden mars. Dette blir generelt sett på som negativt for Bitcoin-nettverket som helhet, da det reduserer sikkerheten til blokkjeden. Jo høyere cryptocurrency-vanskeligheten er, jo mer prosessorkraft er nødvendig for å verifisere transaksjonene, og jo høyere kompleksitet. I dette tilfellet trenger angripere flere ressurser for å manipulere og ta kontroll over systemet.

En annen mulig konsekvens er at lavere gruvevansker kan være gode nyheter for småskala Bitcoin-gruvearbeidere. Dette er fordi det gjør det mulig å bekrefte transaksjoner ved å bruke færre ressurser, slik at den lille fyren kan konkurrere med større gruvearbeidere.

Hvis strømkostnadene fortsetter å stige og Bitcoin blir værende på sitt nåværende nivå (eller synker ytterligere), vil dette ikke endre seg med det første. På baksiden, hvis Bitcoin samler seg, kan vi se flere gruvearbeidere børste støv av utstyret deres for å komme tilbake i spillet, og vanskeligheten vil gå opp igjen som et resultat.

Kilder

JP Morgan / Dekrypter

Europa.eu

IntoTheBlock