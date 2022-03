Live Vechain-prisen i dag nærmer seg $0,08 med et 24-timers handelsvolum på $2,4 milliarder. Mynten til den allsidige, enterprise-grade, L1 smart kontraktsplattformen er opp 23,41 % i løpet av de siste 24 timene.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du skal kjøpe Vechain, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Vechain nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Coingate

Coingate er et litauisk-basert FinTech Company grunnlagt i 2014. Betalingsgatewayen tilbyr Cryptocurrency Betalingsbehandlingstjenester for bedrifter av noen størrelser. Tillatelsesbasert kontoadministrasjon, FIAT-utbetalinger til bankkontoen og helt ny e-postfaktureringsfunksjon er bare noen få grunner til at coingate har blitt en go-to-betalingsprosessor for mange.

Hva er Vechain?

Vechains oppdrag er å utnytte IoT og distribuerte styringsteknologier for å bygge et økosystem som løser store dataproblemer for alle slags bransjer: energi, medisin, mat og drikke og mer.

Plattformen utvikler den digitale ryggraden i den fjerde industrielle revolusjonen, og utnytter kraften til tillitsløse data. Det vil muliggjøre tillitsløs datadeling mellom mange agenter i sanntid.

Plattformen bruker to tokens, VET og VTHO. Førstnevnte genererer sistnevnte, og fungerer som et verdioverføringsmedium og verdilager. Tokenene skaper og administrerer verdi basert på VeChainThor, en offentlig blokkjede.

Økosystemmedlemmer bruker VTHO til å betale for gassavgifter. VET brukes ikke til å skrive data.

Bør jeg kjøpe Vechain i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Vechain prisprediksjon

Prisprediksjonsanalytikere spår en minimumspris på $0,09 neste år. Det høyeste VET kan gå opp til er $0,11. I 2024 vil VET være verdt minst $0,13, $0,14 i gjennomsnitt og maksimalt $0,16.

Vechain på sosiale medier