VeChain (VET) har vært en av de viktigste kryptoutøverne den siste uken. Selv om det bredere markedet har sett betydelige gevinster, har VET økt med hele 54 %. Men hvor bærekraftig er denne opptrenden? Mer analyse i innlegget, men her er det du trenger å vite først:

VET har hatt en stigende trend de siste dagene og har vært opp nesten 15 % i løpet av de siste 24 timene.

Mynten møter imidlertid betydelig overhead-motstand på $0,9.

VET har brutt ut fra sin 50-dagers EMA, noe som tyder på bullish momentum.

Datakilde: Tradingview

VeChain (VET) – Er opptrenden bærekraftig?

En stigning på 54 % på bare 7 dager er ingen enkel prestasjon. VET har imidlertid vært på en jevn økning i flere dager. For de fleste okser var nøkkelen utbruddet over 50-dagers EMA som ser ut til å ha utløst en betydelig oppgang. Til tross for dette er VET fortsatt lavere enn sin 200-dagers EMA på rundt $0,9. Dette vil vise seg å være et enormt motstandsnivå.

Så langt har mynten ennå ikke testet den terskelen. Selv om VET har steget med nesten 15 % i dag, forblir prisen på rundt $0,7, marginalt lavere enn $0,9.

Foreløpig ser det imidlertid ut til at trenden bryter oppover. Vi har sett VET poste tosifrede gevinster de siste to dagene. Det er sannsynlig at mynten nok en gang vil gjenta dette i løpet av de to dagene fremover. Dette vil presse prishandlingen godt over 200-dagers EMA, noe som igjen vil føre til et avgjørende bullish run.

Bør du gå inn i veChain (VET) nå?

Bruddet over 50-dagers EMA var tegnet for okser å komme inn. Det er fortsatt ikke for sent fra et kortsiktig synspunkt. VET vil trolig øke i dagene fremover. Også, fra et langsiktig synspunkt, er den grunnleggende verdien av veChain også ganske utrolig. Det er verdt investeringen din.