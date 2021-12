Det bredere kryptomarkedet har sett noen konsoliderende gevinster denne uken etter en slukende desember. VeChain (VET) har steget i takt med store mynter som Bitcoin og Ethereum. Faktisk, siden starten av uken har VeChain (VET) vært opp nesten 25 %. Mynten steg også nesten 5 % i løpet av intradag. Men kan denne opptrenden holde seg? Her er noen høydepunkter først:

VeChain (VET) har vært en av de beste altcoinene de siste 7 dagene, med gevinster på opptil 25 %

Til tross for dette er mynten fortsatt 50 % lavere sammenlignet med toppene i november og 65 % ned fra de årlige toppene.

Relative Strength Index (RSI) viser at bullish momentum tar seg opp, selv om kjøpsaktiviteten ikke er så intensiv.

Datakilde: Tradingview.com

VeChain (VET) – Prisutvikling og prediksjon

De siste ukentlige økningene ser ut til å ha presset VeChain (VET) tilbake til en bulltrend etter å ha brukt mest tid i minus denne måneden. Akkurat nå har mynten steget utover det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet. Vi ser også på en veldig positiv RSI med bullish aktivitet som forventes på kort sikt.

VeChain (VET) må fortsatt passere over $0,0963 for å bryte det neste nivået. I skrivende stund var mynten litt under den motstanden med en pris på $0,09174. Det er også viktig å merke seg at VeChain (VET) fortsatt er over 65 % under sine all-time highs i år. Det er svært usannsynlig at mynten vil teste disse tallene igjen i 2021.

Bør du kjøpe VeChain (VET)

VeChain (VET) hadde på et tidspunkt nådd en markedsverdi på nesten 16 milliarder dollar, noe som viste at den vekket mye tillit fra investorer. Mynten har tapt nesten 10 milliarder dollar i markedsverdi siden den gang, men til tross for dette, er de langsiktige fundamentalene fortsatt veldig gode for VET. For folk som bare vil kjøpe og holde, er det en anstendig ressurs.