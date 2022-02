De generelle utsiktene for VeChain (VET) de siste to ukene har vært positive. Mynten har sluttet seg til andre kryptoaktiva og har hatt en anstendig stigning. Vi har imidlertid sett en generell tilbakegang de siste dagene. Her er noen høydepunkter:

Til tross for en økning de siste to ukene, har VET avtatt med en betydelig tilbakegang i prisen.

I skrivende stund var VET ned med nesten 12%, og handlet til $0,05613 i intradagshandel.

Imidlertid kan mynten fortsatt teste overhead-motstanden på nytt ved $0,075 selv med denne nedgangen.

Datakilde: Tradingview

VeChain (VET) – Hvor raskt kan den komme til $0,075

Det var et visst håp om at kryptomarkedet hadde lagt de mørke dagene i januar bak seg. De fleste mynter ledet av mega-caps som Bitcoin og Ethereum har alle steget i februar. Men den mye ventede tilbaketrekkingen ser ut til å ta form, og VET ser effektene.

Mynten handles nå 12 % lavere sammenlignet med for 24 timer siden til rundt $0,05617. Men dette er på ingen måte en bearish utsikt. Vi forventer fortsatt at VET vil teste $0,075 overhead-motstanden i de kommende dagene.

Hvis dette faktisk skjer, vil det gi gevinster på nesten 50 % fra dagens nivå. VET kan også fortsette å nå $0,096 også. Men hvis okser ikke holder over $0,05, kan mer svakhet følge.

Er VeChain (VET) en god investering?

VeChain er en enterprise-grade lag 1 smart kontrakt blokkjede som ble lansert i 2017. Målet med VeChain er å utvikle et avansert blokkjede økosystem designet for å møte noen av hindringene knyttet til bruk av data i ulike bransjer.

Helt siden lanseringen har dets opprinnelige token VET sett noen anstendige gevinster. Det er en god langsiktig investering, og markedsverdien på 3 milliarder dollar gir nok rom for oppsidevekst.