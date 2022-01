VeChain (VET) har vært en av de hardest rammede tokenene i den nylige kryptonedgangen. Mynten så en episk nedtur som førte til at den nådde nesten $0,05, over 85 % lavere enn dens rekorder gjennom tidene. Men det ser ut som tokenet kobler sammen noen av disse tapene og kan være inne for et nytt okseløp. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

Til tross for det nylige rallyet, svever VeChain (VET) fortsatt mye lavere sammenlignet med høydepunktene i 2021.

I skrivende stund handles tokenet til $0,05307, opp nesten 20% i 24-timers intradag-handel.

VeChain forblir også i bjørnemarkedet selv om det har vist noen tegn til liv de siste dagene.

Datakilde: Tradingview.com

VeChain – Vil en bullish økning fortsette?

Det er ingen tvil om at en gevinst på 20 % på 24 timer gir mye bullish optimisme for ethvert token. Dessuten er VET også opp rundt 17 % på 7 dager. Disse gevinstene kommer imidlertid midt i en bredere bedring i kryptomarkedet.

I hovedsak kan den positive prisutviklingen til VET i stor grad være basert på det bredere sentiment på krypto. Tross alt handles VeChain fortsatt under sine 25- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt, noe som tyder på at det nedadgående trykket kan fortsette.

Vi ser på om VET kan opprettholde gevinster over $0,05307. Men hvis det er mer press, kan mynten realistisk falle til neste støttenivå på $0,035.

Bør du kjøpe VeChain (VET)?

Selv med den siste prisnedgangen, har VeChain alltid vært en anstendig ressurs å kjøpe. Den er støttet av utrolige grunnleggende og tilbyr et flott alternativ til kjeder som Solana, Ethereum og andre. Det er selvfølgelig en anstendig investering. Du kan imidlertid være i stand til å gjøre et kupp i løpet av den kommende uken. Tokenet, selv med dagens rally, kan falle kraftig.