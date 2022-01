Ved $2,50 kan prisen på Decentraland (MANA) stige

Lørdag utvidet Decentraland (Mana) de konsoliderte bevegelsene.

Forvent at rallyet fortsetter utenfor etterspørselssonen for $2,50 til $3,0.

Et brudd under $2,03 ville ugyldiggjøre oksens hypotese.

Prisen på Decentraland har holdt seg stabil på dagens nivåer, og har laget en hammer lysestake 22. januar. Selv om det er mindre kjøpsaktivitet i kryptovalutaer, bygger de fortsatt et bullish oppsett. MANA/USD handles nå til $2,31, opp 1,23 prosent på dagen. Den nåværende markedsverdien til MANA er $4 304 417 127 USD, med et nåværende opplag på 1 824 500 835 MANA-mynter og uten maksimal tilgang.

Decentraland (MANA) forbereder seg på en U-sving

Prisen har vært på en nedadgående trend på de daglige diagrammene siden testingen av det 50-dagers glidende gjennomsnittet 27. desember. Prisen hadde allerede falt fra all-time highs på $5,91 den 25. november, et totalt verdifall på 48 prosent. Investorer utfordret $3,06-nivået tre ganger, et støtte-omgjort-motstandsnivå. Som et resultat er det et kritisk handelsnivå.

Kilde – TradingView

Den daglige relative styrkeindeksen (RSI) handles nå til 38, med et bullish kryss som antyder at paret er klar til å gå høyere. Den fallende trendlinjen fra den angitte linjen, som er på $2,50, er den umiddelbare motstanden.

I tillegg ville oksene grave dypt for å gjenvinne det psykologiske nivået på $3,06. Dette vil også falle sammen med 50 DMA re-testen. Et tydelig brudd over dette nivået kan lokke flere investorer til å slutte seg til den fornyede oppadgående trenden.

Motsatt vil bullish-oppgaven bli ugyldig hvis prisen faller under den horisontale støttelinjen på $1,98. Nivået på $1,50 ville være målet for selgere. Mer fall er sannsynligvis rettet mot den synkende kanalens bunntrendlinje på 1,32. Sist gang disse nivåene ble sett var i oktober.