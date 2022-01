Velo skyter i været i dag, opp 70 %: Her kan du kjøpe Velo

Live Velo-prisen i dag er $0,075 med et 24-timers handelsvolum på i underkant av $31 millioner. Velo har steget 70,70 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Velo, er denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe Velo nå

KuCoin

KuCoin er en global kryptovaluta bytte for mange digitale eiendeler og cryptocurrencies. Lansert i september 2017 har KuCoin vokst til en av de mest populære krypto børser og allerede har over 5 millioner registrerte brukere fra 200 land og regioner. Ifølge Alexa trafikk rangering, rangerer KuCoin månedlige unike besøk topp 5 globalt.

Hva er Velo?

Velo Labs bygger på et unikt forent kredittvekslingsnettverk. Dette nettverket drives av Velo-protokollen, som er en finansiell blokkjedeprotokoll som muliggjør digital kredittutstedelse og grenseløse eiendeleroverføringer for bedrifter som bruker et smart kontraktssystem.

Prosjektets kjerneoppgave er å gjøre det mulig for partnere å trygt og sikkert overføre verdier mellom hverandre på en tidsriktig og transparent måte.

For å gjøre dette gjør Velo-protokollen det mulig for partnerne å utstede digitale kreditter via et smart kontraktslag, ved å bruke Stellar Consensus Protocol for å behandle og gjøre opp transaksjoner.

Innenfor sitt økosystem muliggjør Velo-protokollen flere forretningsbrukstilfeller som alle er basert på kjernefunksjonen: utstedelse av sikkerhetsstøttede digitale kreditter, som tilsvarer enhver fiat-valuta som kan brukes til friksjonsfri verdioverføring.

Bør jeg kjøpe Velo i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Velo pris prediksjon

I følge Wallet Investor kan VELO være et dårlig 1-års investeringsalternativ med høy risiko. Siden prisen ikke forventes å øke i fremtiden, kan din nåværende investering bli devaluert.

