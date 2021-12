Verdien er opp med en tredjedel i dag: her kan du kjøpe NEAR

Live NEAR Protocol-prisen i dag er $12,42 med et 24-timers handelsvolum på $1,7 milliarder. NEAR-protokollen har økt med 33 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe NEAR, er denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe NEAR nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Hva er NEAR?

NEAR Protocol er en lag-ett blokkjede som ble utformet som en fellesskapsdrevet cloud computing-plattform og som eliminerer noen av begrensningene som har sinket konkurrerende blokkjeder, for eksempel lave transaksjonshastigheter, lav gjennomstrømning og dårlig interoperabilitet. Dette gir det ideelle miljøet for DApps og skaper en utvikler- og brukervennlig plattform. For eksempel bruker NEAR menneskelesbare kontonavn, i motsetning til de kryptografiske lommebokadressene som er felles for Ethereum. NEAR introduserer også unike løsninger på skaleringsproblemer og har sin egen konsensusmekanisme kalt Doomslug.

Bør jeg kjøpe NEAR i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

NEAR-prisprediksjon

Wallet Investor forventer en langsiktig økning. I 2026 forventer de at prisen på 1 NEAR vil være $45. En 5-års investering vil gi en inntekt på rundt 241. Hvis du legger inn 100 USD i NEAR nå og WI har rett, vil investeringen din være verdt 341 USD om 5 år.

