VET/USD bearish momentum finner støtte på $0,05

Bearish trend på VeChain

Den største motstanden er på $0,0866.

VeChains nåværende handel i en stram konsolidering mellom 0,0456 og 0,0565

I følge VeChain-prisene har VET/USD trendet lavere de siste 24 timene. Dagens kurs har imidlertid blitt positiv med ca +2% oppgang i skrivende stund.

Analysen indikerer latent markedsvolatilitet, noe som gjør markedsstabilitet til et mål, noe som innebærer at kryptovalutaens pris vil forbli konsistent til volatiliteten begynner å variere på begge ytterpunktene. Motstands- og støttebåndene ser ut til å ha bygget bro over gapet, noe som har fått markedet til å gå inn i et konsolidert område og redusert volatilitet.

Den øvre kanten av konsolideringen er på $0,058, og fungerer som en betydelig barriere for VET. Støtten på serien er på $0,0509, og viser den viktigste støtten for VET.

Kilde – TradingView

Prisen på VET/USD ser ut til å komme over Moving Average-kurven, noe som signaliserer en kortsiktig bullish trend. Til syvende og sist kan prisen bryte gjennom motstanden og handle høyere eller bryte støtten, og kulminere i et utbrudd som kan generere ytterligere økende volatilitet.

Markedet er skjevt mot bjørnene

VeChain-prisundersøkelsen antyder at markedsvolatiliteten vil øke på kort sikt. Dette innebærer at VET/USD-prisene vil endre seg i samme forhold som volatiliteten; økt volatilitet indikerer en større sannsynlighet for at prisen endres til begge ytterpunktene.

Prisen på VET/USD ser ut til å bryte over den sentrale pivotsonen, noe som signaliserer en bullish trend. Hvis VET ikke klarer å opprettholde momentumet, vil vi raskt se det bearish momentumet komme tilbake igjen.