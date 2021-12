Vi introduserer LGB, tokenet som har steget 52 % i dag.

Let's Go Brandon (LGB) er en desentralisert meme-kryptovaluta dedikert til racerføreren Brandon Brown, en underdog som vant på Talladega Superspeedway 2. oktober 2021, og satte i gang en kjede av hendelser som til slutt førte til opprettelsen av meme-mynten. Hvis du ønsker å kjøpe LGB til støtte for Brandon, her er de beste stedene å gjøre det.

Topp steder å kjøpe LGB nå

Siden LGB er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LGB ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LGB akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din LGB

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LGB.

Hva er LGB?

LGB er en ERC-20 digital meme-mynt som er et samleobjekt på Ethereum Blockchain som lar eiere digitalt gi uttrykk for sin støtte til Amerika og den amerikanske drømmen. I følge den offisielle nettsiden har den som mål å inspirere til positivitet og patriotisme og "ha det gøy mens du gjør det." LGB er ikke i seg selv politisk som en memevaluta. Skaperne siterer Brandon Brown som sa: "Det er mye mer som forener oss som amerikanere, uavhengig av hvor du stemmer."

LGB gir de økonomiske ressursene til å hjelpe Brown å holde seg konkurransedyktig og gi ham mulighet til å gjøre det han elsker: å kjøre bil. De forventer ikke at Brandon skal lede en politisk bevegelse; de vil bare at han skal ha støtte til å fortsette å leve den amerikanske drømmen.

Bør jeg kjøpe LGB i dag?

Det er en mengde meme-mynter på markedet, og det er vanskelig å si hvilke som vil overleve og enda vanskeligere å si hvilke som vil vokse. Hvis du ønsker å støtte Brandon Brown, kan LGB være verdt å investere i.

LGB-prisprediksjon

Prisprediksjon anslår at prisen på Let's Go Brandon vil gå opp til minst $0,00000172 i 2022 og minst $0,00000240 i 2023. Det året vil den maksimale LGB-prisen være $0,00000295 med en gjennomsnittlig handelspris på $0,000002. Året etter vil 1 LGB handles for minst $0,00000344. I 2025 vil minimumsprisen på Let's Go Brandon være $0,00000492.

LGB på sosiale medier