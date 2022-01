REFI er symbolet til Realfinance Network, et system med DeFi-produkter og -tjenester. Verdien økte med en tidel i løpet av de siste 24 timene. Hvis du vil vite mer om hva REFI er og hvor du kan kjøpe det – er du i ferd med å få alle detaljene og mer i denne artikkelen.

Siden REFI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe REFI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe REFI akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert REFI.

Skaperne av REFI planlegger å bygge en swap på Binance Smart Chain, der brukere kan bruke plattformen til å utveksle sine forskjellige BEP20-tokens. Ved å bruke sitt eget Refi-token kan deltakere i protokollen bruke det som byttemiddel. REFI vil også lansere oppdrett og staking på deres plattform.

Vær forsiktig når du investerer i nye tokens uten historie. Besøk nettsiden deres for å lære mer og ta alle prisspådommer med en klype salt.

Digital Coin Price er veldig bullish på REFI. Den handles for øyeblikket for $0,0032, og de spår at dens laveste mulige pris i fremtiden vil være $0,01. Prisen på 1 REFI vil nå $0,005 på ett år, som er nesten det dobbelte av dagens pris.

$ReFi is smashing the chart today!

We have hit our 75M market cap goal, on ward and upward!

Thank you for sharing this monumental ride to the top with us!#FaaS #passiveincome pic.twitter.com/c28SuK2pea

— ⭕ ReFi | Reimagined.fi (@ReimaginedFi) January 4, 2022