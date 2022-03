Vietnam utarbeider juridisk rammeverk for krypto

Vietnam er angivelig opptatt med å gjennomføre foreløpige undersøkelser for å etablere kryptovennlige retningslinjer. Ifølge Vietnamnet, en lokal nyhetskanal, har landets visestatsminister rådet tre departementer til å fremskynde forskningen på kryptovalutaer og utarbeide et juridisk rammeverk for å administrere virtuelle eiendeler og valutaer.

Dette vil gjelde finans-, justis-, informasjons- og kommunikasjonsdepartementet sammen med Statsbanken.

Utvikling av et juridisk rammeverk i Vietnam

Li Minh Khai, visestatsministeren i Vietnam, har gitt de tre departementene i oppdrag å drive forskningsarbeid knyttet til regulering og styring av kryptovaluta.

I tillegg har visestatsministeren også instruert Finansdepartementet til å gjennomgå ulike juridiske dokumenter som krever forutgående endringer, tillegg eller revisjoner for å fullføre det juridiske rammeverket for forvaltning av virtuelle eiendeler.

Rammeverket vil utformes i henhold til detaljene fastsatt i et vedtak som ble kunngjort i august 2017. Dette vedtaket skisserer i store trekk etableringen av et juridisk rammeverk for forvaltning av virtuelle eiendeler og valutaer.

Forskningsprosjektet har som mål å bedre forstå naturen til virtuelle eiendeler, elektroniske og virtuelle penger og å kunne bruke dem nøyaktig i henhold til vietnamesisk praksis og utenlandsk erfaring.

I tillegg vil prosjektet foreslå spesifikke oppgaver, jobber og orienteringer for å utvikle og perfeksjonere loven om virtuelle eiendeler, elektroniske og virtuelle penger for å håndtere risiko relatert.

Regjeringen i Vietnam har tidligere kommet med noen forslag for å øke handelen med kryptovalutaer i regionen. Det er imidlertid ennå ikke tatt konkrete grep for å forbedre landets posisjon.

Spesielt har handel med kryptovalutaer i Vietnam fått betydelig innpass i nyere tid, med forskning som viser at nesten 5,9 millioner vietnamesiske borgere for tiden eier kryptovaluta og er interessert i å utforske ulike kryptoalternativer.