Viktige takeaways

Bitcoin har avsluttet året ned 64 %, det verste året siden 2018

Dette bjørnemarkedet er annerledes. For første gang noensinne i Bitcoins eksistens trekker den bredere økonomien seg tilbake

Bitcoins korrelasjon med aksjemarkedet er ekstremt høy, noe som beviser at den handles som en høyrisiko eiendel

Fans håper at denne koblingen kan brytes, men for øyeblikket er det et skremmende makroklima som har ført til at Bitcoin har stupt i pris det siste året

Kryptovaluta-investorer ser tilbake på et forferdelig 2022.

Prisene på tvers av aktivaklassen kollapset da verden gikk over til et nytt renteparadigme. Epoken med lav rente og billige penger er offisielt over. Risikoaktiva ble knust, og det er få investeringer lenger ut på risikospekteret enn krypto.

Ser vi på Bitcoin , avsluttet verdens flaggskip-kryptovaluta året på $16.547, sammenlignet med $46.311 som den startet året på. Det tilsvarer et fall på 64 %. Men hvor dårlig var ytelsen historisk sett, gitt at dette er en eiendel som er beryktet for både eksplosive gevinster og enorme tap?

2022 var det nest verste året for Bitcoin

Ser vi på årlig avkastning siden 2011, det første året da tilstrekkelig likviditets- og prisdata var tilgjengelig, viser at Bitcoins 64 % fall i år var det nest verste fallet bak nedgangen på 72 % i 2018. Sistnevnte kom etter en oppgang mot $20 000 i slutten av 2017 og dette var første gang Bitcoin virkelig kom inn i mainstream-bevisstheten.

Bitcoin har falt mange ganger tidligere, og har alltid tatt seg opp igjen. Dessverre er det en hake denne gangen.

Bitcoin opplever en resesjon for første gang noensinne

Satoshi Nakamoto publiserte Bitcoin Whitepaper i 2008, i kjølvannet av den store finanskrisen. Engrained in the Genesis Block er en referanse til den britiske avisen The Times: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on rand of second bailout for banks.»

Først ved handel i 2009 ble Bitcoin derfor drevet inn i dette post-krisemiljøet, et klima med null (eller til og med negative) renter, en skriver med varme penger og eksplosiv avkastning i risikoaktiva. En rask titt på aksjemarkedsavkastningen siden Bitcoins lansering viser at frem til i år har ting gått på skinner.

Og så for første gang i sin historie opplever Bitcoin en tilbakegang i den bredere økonomien. Pengeskriveren er slått av og rentene har blitt hevet, med Federal Fund-renten nå 4,25 % – 4,5 %.

Dette er svært viktig fordi til tross for hva noen Bitcoin-evangeliske kan hevde, handles Bitcoin som en høyrisiko-eiendel. Prisdataene beviser ganske enkelt dette uten en skygge av tvil, ettersom korrelasjonen med S&P 500 er skyhøy – og steg først i fjor etter at rentene begynte å økes i april 2022, som jeg skrev om i dette stykket , og viste på grafen nedenfor.

Tidligere bjørnemarkeder er ikke det samme

Dette er grunnen til at ekstrapolering av tidligere tilbakeslag i bjørnemarkedet for Bitcoin er naiv. Verden er et annet sted nå enn noen annen gang i Bitcoins historie. Gratis-penger-markedet kunne ikke vedvare for alltid, og nå er det på tide for Bitcoin å vise verden hva den er laget av.

Bitcoin sammenlignes ofte med gull, men det skinnende metallet har bevist over lang tid at det kan betraktes som en sikring og et anerkjent verdilager som investorer kan oppbevare sin formue i. Å plotte avkastningen for gull historisk nedenfor viser tydelig at det stiger i tider med usikkerhet. Dette er den typen diagram du vil se når vi går inn i en resesjon.

Dessverre har Bitcoin til dags dato handlet med en uberhøy korrelasjon med aksjemarkedet. Med tiden håper talsmenn at denne koblingen vil bli brutt. Det er opp til debatt, men det som er sikkert akkurat nå er at Bitcoin er så langt fra en «sikring» som det kan være.

Hvis Federal Reserve snur seg og letter på renteøkninger, kan du være sikker på at aktivaprisene vil hoppe igjen – og de lenger ute på risikospekteret, som teknologiaksjer og Bitcoin, vil være blant de store vinnerne.

På lang sikt er spørsmålet om billioner av dollar om denne korrelasjonen kan brytes og om Bitcoin kan oppnå den ettertraktede posisjonen som verdilager.