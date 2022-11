Vil Dogecoin komme tilbake? Investorer ser til Metacade (MCADE) sitt forhåndssalg

I likhet med Bitcoin er Dogecoin sannsynligvis en av kryptovalutaene selv dine foreldre og besteforeldre har hørt om. Den dukket opp overalt i 2021, men etter et dramatisk fall i markedet i 2022 har mange kryptoinvestorer stilt seg spørsmålet: «…vil Dogecoin komme tilbake?». Selv om svaret til syvende og sist er usikkert har et nytt prosjekt kalt Metacade tiltrukket seg oppmerksomhet fra Dogecoin-fellesskapet.

I denne artikkelen skal vi diskutere spørsmålet: «il Dogecoin komme tilbake?» , og hvorfor Metacade snart kan overta plassen til den fremste meme-mynten.

Vil Dogecoin komme tilbake? Mest sannsynlig

Dogecoin (DOGE) kom som et skudd inn i offentligheten i 2021 etter at en serie tweeter fra Elon Musk sendte DOGE til utrolige høyder. Meme-tokenet ble til og med nylig omtalt i en episode av Rick og Morty! Men for mange av de som gikk glipp av det episke DOGE-rallyet i 2021 er spørsmålet: «»Vil Dogecoin komme tilbake?».

Til tross for få bruksområder i den virkelige verden har Dogecoin falt i smak blant kryptoinvestorer og teknologigiganter. Google og SpaceX kunngjorde nylig at de ville akseptere Dogecoin som betaling .

Så, vil Dogecoin komme tilbake? Det er umulig å si. Men gitt at den fortsatt opprettholder en lojal fanbase og handles godt under toppen på $0,74, og var verdt $0,058 i oktober 2022, er det en stor sjanse for at DOGE vil stige igjen i det neste sterkt oppadgående krypto-markedet.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er et knutepunkt som setter seg selv i sentrum av den kommende spillrevolusjonen. Det er en plattform der spillere, kryptoinvestorer, Web3-entusiaster, utviklere og gründere møtes for å utforske den ekstraordinære verdenen til GameFi .

Metacades primære mål er å være en sentral drivkraft i GameFi-industrien. De har ikke bare som mål å være den beste destinasjonen for å lære om og tjene mer fra Play2Earn, men også å fremme bransjens mest talentfulle utviklere, samt hjelpe spillere med å kunne jobbe med lidenskapen deres.

Hvorfor er investorer interessert i Metacade (MCADE)?

Samfunnssentrert visjon

Teamet bak Metacade har forståelse for hvilken innvirkning spillfellesskap har på bransjen som helhet: uten fellesskapet er det ingen spillindustri. Derfor er det å bygge en plattform med fellesskapet først selve kjernen i Metacades filosofi. Uansett årsakene til å bruke plattformen har Metacade til hensikt å tilby sine brukere enestående verdi i alle ledd.

Belønner spillerne

En del av denne planen er å la brukere direkte erfare fordelene med verdien de gir Metacade-plattformen. Tradisjonelt oppfordrer plattformer brukerne til å vurdere eller hjelpe hverandre uten å belønne dem for jobben, slik at plattformen selv kan fange verdien som genereres. I stedet, hvis du legger ut en anmeldelse, eller skaper innhold som hjelper andre å forstå verden av GameFi blir du belønnet med MCADE-tokens for din rolle i å bidra til fellesskapet.

Finansiering av fellesskapsstøttede titler

Det å belønne brukere er bare starten på Metacades verdiforslag. I 2023 lanserer Metacade såkalte Metagrants, en måte for fellesskapet å bestemme hvilke spill de ønsker skal bli utviklet. Utviklere kan delta i en konkurranse hvor Metacades brukere kan stemme på sine favoritter, og vinneren mottar finansiering fra felleskassen. Vinnende utviklere kan til og med bruke Metacades innebygde testmiljø for å samle verdifulle tilbakemeldinger fra brukerne som brenner mest for prosjektet deres.

Jobb og lek på samme plattform

Metacade tilbyr mange måter for brukere å øke sine Play2Earn-inntekter, og planene deres om å lansere jobbannonser i 2024 kan erstatte en spillers vanlige inntekt fullstendig. Ved å bruke Metacade vil du kunne finne arbeid som spenner fra å teste spill noen timer i uken til seniorutviklerrolle i et ledende Play2Earn-spillstudio. Selv om du ikke har erfaring innen spillutvikling vil du garantert finne en mulighet som passer deg hos Metacade.

Lar fellesskapet ta styringen

Etter hvert vil tiden komme hvor Metacade-samfunnet kan bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) . Når dette skjer vil kjerneteamet i Metacade trekke seg, og la fellesskapsmedlemmer ta deres plass. Da vil Metacade-fellesskapet ha fullstendig autonomi, og danne verdens første spillereide virtuelle arkade.

Vil Dogecoin komme tilbake igjen? Metacade (MCADE) kan stige enda mer

Svaret på «vil Dogecoin komme tilbake?» er sannsynligvis ja. Men for at DOGE skal levere de gevinstene som ble sett i 2021 igjen er det logisk å anta at samme mengde hype, eller mer, ville være nødvendig for å drive veksten. Selv om dette kan skje er det i beste fall tvilsomt å forvente nye triks fra denne gamle hunden.

I mellomtiden har Metacade alt lagt til rette for å erfare den samme episke veksten. Det har ikke bare potensialet til å vokse et massivt fellesskap, men det tilbyr faktisk noe utenfor bare å være et meme-token: nemlig nytte. Og mens Dogecoin ble drevet av grådige spekulasjoner vil Metacade bli drevet av den eksponentielle veksten GameFi-industrien vil se de kommende årene. Hvis Metacade kan følge samme vei som Dogecoin kan den lett forbigå DOGE og bli en av de mest omtalte tokenene i 2023.

Oppsummert, vil Dogecoin komme tilbake igjen? Sannsynligvis, men sannsynligvis ikke så mye som Metacade.

