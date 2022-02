Vil du følge institusjonell kapital? Se disse 3 altcoinene

Det er veldig vanlig at individuelle investorer følger institusjonell kapital eller det som ofte kalles smarte penger. Vel, krypto har i løpet av de siste årene varmet opp for institusjonelle investorer, og her er noen av grunnene:

De viktigste kryptoaktiva som Bitcoin og Ethereum blir tatt i bruk med vanvittige markedsverdier akkurat nå.

Vi ser mange kryptoinnovasjoner i unike prosjekter som appellerer til store investorer.

Krypto har blitt for stort til å ignorere, og institusjonell kapital vil fortsette å strømme inn i årene som kommer.

Når det gjelder investorer som ønsker å følge de smarte pengene, er følgende de 3 beste altcoinene du bør se på:

Enjin mynt (ENJ)

Det har vært mange bevegelser de siste årene mot metaversen, og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Store teknologigiganter som Facebook, Google og til og med Apple øser mye penger inn i dette.

Som et resultat leter institusjoner etter måter å tjene penger på, og kjøp av mynter som Enjin (ENJ) er en stor del av det. Følg nøye med på dette tokenet i løpet av de kommende månedene, og du vil se mye institusjonelle penger.

Yearn Finance (YFI)

Ettersom interessen for metaverset fortsetter å vokse, kommer også mer robust interesse for desentralisert finans eller DeFi. Det er mange prosjekter her, men Yearn Finance (YFI) er verdt å følge med på. Akkurat nå har dette prosjektet en markedsverdi på 844 millioner dollar. Det vil si at det er mye potensiale for vekst kommende årene.

Near Protocol (NEAR)