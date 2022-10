De siste årene har Portugal blitt en trygg havn for kryptoinvestorer .

Med mange som har flyttet dit gjennom pandemien, mens krypto spratt høyere og høyere, blir teppet nå trukket bort under dem.

Den portugisiske regjeringen har foreslått en ny skattepolitikk for kryptovaluta som en del av nasjonalbudsjettet for 2023. Blant innholdet i det 450 sider lange dokumentet som dekker alt om skatt, er en 28% kapitalgevinstskatt på kryptovalutagevinster.

Denne kapitalgevinstskatten på 28 % er standarden i Portugal, noe som betyr at landet ikke lenger er et paradis for kryptoinvestorer. Påført er også en skatt på 4 % på gratis kryptooverføringer samt ytterligere stempelavgifter i visse tilfeller.

Det er imidlertid viktig at gevinster ved salg av krypto holdt i mer enn ett år fortsatt vil være fritatt for slik skatt. Dette betyr at den foreslåtte kapitalgevinstskatten i realiteten er mer en handelsskatt.

Portugal hadde tidligere antydet dette

Dette trekket kommer ikke som en overraskelse. Finansminister Fernando Medina kunngjorde i mai at grepet for å bringe kryptovaluta innenfor kapitalgevinstnettet ville komme før heller enn senere.

Beslutningen kommer på bakgrunn av grepet om å omklassifisere kryptovaluta som en investering i stedet for penger, noe som betyr at den nå vil bli fanget opp av kapitalgevinstskatt.

Lisboa og Madeira

Lisboa, hovedstaden i Portugal, blir sett på som et av de europeiske kryptoknutepunktene, delvis på grunn av de (tidligere? ) slappe kryptolovene. Portugal tilbyr også en enklere vei enn mange nasjoner til residens, som tiltrekker seg kryptoinvestorer ytterligere.

Det blir spennende å se hvordan dette vil påvirke ting fremover. Kappløpet mellom jurisdiksjoner for å etablere seg som europeiske krypto-hotspots har vært konkurransedyktig. Maderia, den portugisiske øya hvor superstjernefotballspilleren Cristiano Ronaldo kommer fra, sendte et signal om intensjon på den siste Bitcoin-konferansen i Miami ved å kunngjøre Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Lugano, en liten by i Sveits, er det eneste andre stedet i Europa hvor Bitcoin de facto er lovlig betalingsmiddel . I tillegg til Bitcoin er stablecoin Tether også de facto lovlig betalingsmiddel, mens en Lugano-spesifikk stablecoin også er under arbeid.

Siste tanker

Ettersom bjørnemarkedet brøler og investorer har det vondt overalt, er det viktig å minne om at man må sikre gevinster for å bli fanget opp av kapitalgevinstskatt.

Tiltaket for å belaste kapitalgevinstskatt vil sannsynligvis ikke skade på kort sikt, derfor. Husk at enhver gevinst fra mer enn et år siden er immun. Og gitt Bitcoin handlet for $69 000 for elleve måneder siden, er det sannsynligvis usannsynlig at det er mange tradere som er bekymret for denne 28%-skatten umiddelbart.

Ikke desto mindre vil det være interessant å spore om kryptoentusiaster begynner å etablere seg andre steder, ettersom Lugano og andre steder fortsetter å presse på for å tiltrekke seg digitale penger.