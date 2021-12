Live Aave-prisen i dag er $286 med et 24-timers handelsvolum på $522,68 millioner. Aave er opp 10,72 % siste 24 timer. Hvis du vil vite om du bør kjøpe Aave eller hvor du kan kjøpe Aave nå, er det bare å lese videre for å finne det ut.

Aave er en desentralisert finansprotokoll som lar folk låne ut og låne krypto. Långivere tjener renter ved å sette inn digitale eiendeler i spesiallagde likviditetspooler. Låntakere kan deretter bruke sin krypto som sikkerhet for å ta opp et flashlån ved å bruke denne likviditeten.

Aave (som betyr "spøkelse" på finsk) var opprinnelig kjent som ETHLend da den ble lansert i november 2017, men omleggingen til Aave skjedde i september 2018.

AAVE gir innehavere rabatterte avgifter på plattformen, og den fungerer også som et styringstoken – og gir eierne et medbestemmelsesrett i forhold til den fremtidige utviklingen av protokollen.

Gitt volatiliteten som Aave har sett i det siste, kan det være vanskelig å forutsi hvor prisen vil havne i fremtiden. Les prisanslag og gjør markedsundersøkelser for å få en bedre idé. Den neste delen vil hjelpe.

Prognoser viser at Aave vil handles for minst $421 i 2022. Den kan gå opp til maksimalt $484 med en gjennomsnittspris på $435 gjennom året. I 2023 vil prisen på Aave være på minimum $646. Den kan gå opp til $742 med en gjennomsnittspris på $663. Året etter vil den handles for minst $931.

$AAVE I am expecting a path like this for it's first move up before pulling back. I will consider longing both w5's coming up and then entering a solid long position on the bigger pullback we should get.

Green area's are the places I would expect a bounce.#AAVE pic.twitter.com/43xgLb09Nw

— JEMMO (@JacobEmmerton) December 26, 2021