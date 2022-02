Vil prisen på ECOMI (OMI) nå $0,02 i 2022?

Det bullish prisanslaget for OMI er mellom $0,0062 og $0,0125.

Prisen på OMI kan nå 0,02 dollar i år.

OMIs negative markedsprisprognose for 2022 er $0,00461.

Kryptovalutamarkedet ser ut til å ta seg raskt opp igjen de siste dagene. Etter et negativt løp de foregående månedene har oksene gradvis presset på den siste uken. For øyeblikket ser det ut til at kryptoaktiva-virksomheten vil gjenoppta sin oppadgående trend.

Prisen handles for øyeblikket på Central Pivot, prishandel over P indikerer at OMI-opptrend kan forlenge seg i noe tid fordi den endelige lysestaken er over P.

Sistnevnte indikerer at den nåværende økningen i ECOMI (OMI)-verdi neppe vil opphøre snart, ettersom det kan være stabilisering og en gjenopptakelse av den bullish trenden som kan føre til at vi bryter den forrige all-time high og taper en high på 0,02 før året slutter.

Kilde – TradingView

Relative Strength Index (RSI) bestemmer oversolgte eller overkjøpte aksjer ved å måle det relative momentumet i størrelsen på nylige kurssvingninger. RSI-prisen på ECOMI (OMI) på OMIUSDT endagsdiagrammet er 58,20.

Fordi den er over 50, er OMI i en robust bullish-bevegelse. Denne verdien kan utløse et nytt bullish løp ettersom flere kjøpere prøver å tjene på den anslåtte prisstigningen.

Den langsiktige OMI-prisprognosen for 2022

OMI vil sannsynligvis handles rundt sin nåværende rekordhøyde på $0,01338. Likevel vil dette bare skje dersom mange tidligere psykologiske barrierer brytes.

Hvis det nåværende oppadgående mønsteret holder, kan ECOMI være verdt $0,02 innen utgangen av 2022. Videre vil første halvdel av 2022 se en beskjeden økning på opptil $0,0082. Med planlagte samarbeid og fremskritt er det noe ambisiøst å oppnå $0,03 når det gjelder priser, men det er unektelig mulig i overskuelig fremtid.