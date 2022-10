Vil Sandbox og Metacade bli markedsledere i metaverset?

Like etter at Facebook i oktober 2021 kunngjorde sitt inntog i metaverset og samtidig endret navn til Meta, skjøt utviklingen til metaverse-tokens fart. En av disse tokenene var The Sandbox, men det er også mange andre nye spennende prosjekter på vei inn i bransjen. Et av de mest omtalte på sosiale medier den siste tiden er Metacade.

I denne artikkelen tar vi en titt på hvilke grunner som kan føre til at The Sandbox og Metacade blir markedsledende innen metaverse-tokens, og potensielt din neste beste investering.

Hva er The Sandbox?

The Sandbox er en desentralisert 3D-virtuell verden som kjører på Ethereum-blokkjeden. Brukere kjøper tomter med det ikke-utbyttbare LAND-tokenet for å bygge opplevelser de kan dele, og som de også kan tjene penger på med SAND-tokenen. I The Sandbox metaverset har fullverdige indie-spill blitt utviklet hvor spillere kan bruke tilpassbare avatarer som de pynter med sjeldne gjenstander.

Det blokkbaserte byggedesignet ligner på Minecraft, men med digitalt eierskap har man mange flere muligheter.

Hva gjør The Sandbox til markedsleder?

Eierbasert økonomi

Når det kommer til spill som legger vekt på brukergenerert innhold, som Roblox , har det tradisjonelt vært spillselskapene selv som sitter igjen med størsteparten av gevinsten for det harde arbeidet til spillerne deres. Sandbox-spillet ble lansert med visjonen om å utfordre denne modellen, og de lar i stedet brukerne selv eie gjenstandene og opplevelsene de produserer. ASSET NFT-er er objekter som kjøretøy, dyr og strukturer som kan kjøpes og selges på The Sandbox-markedsplassen. Selv fullverdige spill er ikke-utbyttbare og representert av GAME-tokens.

Pikselbasert kreasjon

Sandbox-spillet har en innebygd produktbygger kalt VoxEdit. Hver blokk/piksel er kalt en voxel, og de passer sammen for å lage karakterer, bygninger, dyr og praktisk talt alle ting du kan tenke deg. Her er det kun fantasien som setter grenser. Dette gir spillere full frihet til å bygge hva de vil og konvertere kreasjonene sine til ASSET NFT-er, som deretter kan brukes i aktiviteter.

Lag egne spill

En av de beste funksjonalitetene til The Sandbox er deres Game Maker som lar brukere bygge på LAND som de eier ved å bruke ASSETs (eiendeler) de har bygget eller kjøpt på markedsplassen. Det gjør det mulig for alle å la ideene sine bli til virkelighet, uten å kunne kode — helt gratis.

Hva er Metacade?

Metacade er en virtuell arkade hvor brukere kan finne splitter nye blokkjedebaserte spill, snakke med andre Play2Earn-entusiaster og gi sin mening om den fremtidige utviklingen av metaverse-spill. I likhet med The Sandbox ønsker Metacade å fjerne makten fra de risikokapitalfinansierte spillstudioene som kun tenker på profitt og heller gi den makten til de som faktisk spiller spillene.

De fokuserer på tre aspekter: Play2Earn, Create2Earn og Work2Earn, som med høy sannsynlighet vil revolusjonere GameFi-landskapet slik vi kjenner det i dag. La oss se nærmere på hvorfor.

Hva vil gjøre Metacade til en markedsleder?

Bli belønnet med Play2Earn

Når Play2Earn øker i popularitet vil antallet spillere og spill på markedet også øke massivt, noe som gjør det vanskeligere å finne a) de beste spillene og b) spillene som gir flest belønninger. Med Metacade kan du lese (og bli betalt for å skrive) anmeldelser, se rangeringer og dele tips i sanntid for å få mest mulig ut av Play2Earn-opplevelsen.

Felleskapsdrevet finansiering

En av de mest spennende aspektene ved Metacade er lanseringen av Metagrants som lar brukerne stemme på hvilke prosjekter de ønsker skal få støtte til utvikling. Vinneren får ikke bare økonomisk støtte for å utvikle prosjektet sitt, men Metacade-fellesskapet kan samarbeide direkte med utviklere ved å teste og gi tilbakemeldinger for å forme spillets suksess. Å slippe disse spillene gjennom Metacade-arkaden tjener til å styrke plattformen som helhet.

Jobbmuligheter med GameFi

En del av Metacades visjon for fremtiden er å skape en plattform der brukere kan logge på, snakke med likesinnede entusiaster, spille sine favorittspill og finne lønnede muligheter for å gjøre det de elsker. Du kan finne alt fra småjobber som spilltester i noen timer, helt til praksisplass hos ledende blokkjede-utviklingsselskap.

Tjen mer fra favorittspillene dine med turneringer

Ved å bruke Metacade-tokenen, MCADE, kan spillere delta i turneringer for å vinne store premier i sine favorittspill. Spill på lag med vennene sine eller alene i episke konkurranser hvor de kan vise frem ferdighetene sine og tjene enda mer med Play2Earn.

Bør jeg kjøpe Metacade eller The Sandbox?

Metacade er stedet hvor man finner spill, mens The Sandbox er selve spillet. Metacade er avhengig av vekst i blokkjede-spillindustrien for å ha suksess, mens The Sandbox utelukkende er avhengig av at brukerbasen vokser. Man kan si at Metacade er den minst risikable av de to alternativene.

Begge prosjektene er potensielt gode investeringer for fremtiden til metaverset. Men med en anslått 10x vekst i blokkjede-spill i løpet av de neste tre årene ville det ikke være overraskende om Metacade ender opp i toppen.

Delta i Metacades forhåndssalg her .