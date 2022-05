Prisen på Terras token LUNA var på $100 per 1 LUNA i april, men den krasjet til nær null forrige uke. TerraUSD (UST), Terras algoritmiske stablecoin, mistet koblingen til amerikanske dollar.

Dette skjedde på bakgrunn av en betydelig nedgang i kryptomarkedet, som sendte Bitcoins pris ned med over 20 %.

Nå som Terra har mistet 99 % av verdien, er det noe håp om bedring? Grunnleggerne gjør en innsats for å få den i gang igjen, noe du vil lese om nedenfor.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Terra, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Terra nå

Hva er Terra?

Terra Luna er et kryptoprosjekt laget av Terraform Labs, et teknologiselskap basert i Singapore. Hensikten var å generere kryptoadopsjon ved å bygge et sett med algoritmiske desentraliserte stabile mynter som kreves for å utføre DeFi-transaksjoner.

Terra reanimasjon handlingsplan

Terras grunnlegger Do Kwon har en plan om å gjenopplive mynten. Den første delen av planen innebærer en enorm forbrenning av stablecoin TerraUSD (UST-USD) for å bringe den tilbake til $1.

De planlegger å brenne mer enn 371 millioner UST på Ethereum Mainnet og eventuelle UST igjen i Terra fellesbasseng.

Den andre delen er å satse 240 millioner LUNA-tokens for å stoppe hvaler fra å ta kontroll og for å stabilisere nettverksstyringen.

I tillegg stoppet utviklere Terra blokkjeden og suspenderte alle ventende transaksjoner. Dette var for å hindre folk i å kjøpe opp LUNA til den ekstremt lave prisen.

Bør jeg kjøpe Terra i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Terra prisprediksjon

Mange investorer har blitt pessimistiske til Terras utsikter. Ifølge Motley Fool er det best å styre unna prosjektet til tross for tokenets lave pris.

Digital Coin Price og Coin Price Forecast ser lite håp for LUNA, og anslår en årssluttpris på under 1 cent hhv. 6 øre.

Imidlertid har andre eksperter en annen mening. Investing Cube tror det er mulig for LUNA å komme seg. Hvis stablecoinen går tilbake til $1 igjen, vil LUNA begynne å vinne.

Wallet Investor har ikke justert sin bullish prognose for LUNA fra før krasjet. De spår at 1 LUNA vil handles for $151 i mai 2023. Til slutt forventer Gov Capital at LUNA vil være verdt $108 i året fra nå.

Terra på sosiale medier