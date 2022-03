Virtual Reality Revolution: 3 mynter skaper overskrifter

Metaverset forventes å bli det neste store vekstområdet i kryptouniverset. Men før metaversen var det virtuell virkelighet. Etter hvert som VR blir mer avansert, blir den nå fullstendig integrert i blokkjede-økosystemet. Her er hvorfor:

Virtuell virkelighet har store applikasjoner i forretninger og fritid.

VR blir også sett på som fremtiden for menneskelig interaksjon.

Blokkjedeteknologi kan bidra til å gjøre VR mer desentralisert og privat.

Hvis du tenker på å dra nytte av VR-boomen, er følgende topp tre mynter du kan kjøpe.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) er et interessant VR-prosjekt som håper å bringe metaverset inn i musikk og underholdning. Bare tenk på det. Tenk deg å kunne delta på en livekonsert med dine favorittsangere? Eller å kunne se favorittidrettsutøverne dine gjøre det de gjør?

Vel, CEEK er bygget for å få det til og kommer også med full NFT-integrasjon. Prosjektet er designet for å gjøre det lettere for innholdsskapere å tjene penger på arbeidet sitt og finne nye veier for å tjene penger. CEEK er fremtiden for musikkstrømming, og som sådan bør den være på radaren din.

High Street (HIGH)

High Street (HIGH) er et metaverse token som kombinerer både virtuell virkelighet og spill for å tjene spill. Prosjektet håper å utvikle et unikt nettverk av digitale fellesskap som kan engasjere seg i spennende aktiviteter i en virtuell verden. For eksempel, hvis du noen gang har ønsket å kjøre en bil, kan du gjøre det i dette digitale universet.

ApeCoin (APE)